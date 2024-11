“La strada non sarà semplice, sarà lunga e faticosa, ma siamo in tante e siamo in tanti, guidati dal principio cardine della libertà, e impegnati per tentare di scardinare i pregiudizi, per tentare di bloccare sul nascere i comportamenti discriminatori in tutti i contesti. Nonostante i continui attacchi e i bastoni tra le ruote, porteremo avanti con tenacia questa battaglia affinché ciascuno possa vivere liberamente e senza paura”. Queste le parole dell’assessora del Lavoro Desirè Manca nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.“Oggi 25 novembre 2024 per la Sardegna è un giorno triste: nella nostra isola quest’anno i femminicidi sono aumentati del 200%. Dati allarmanti – osserva l’esponente della Giunta – che impongono una riflessione in merito agli strumenti da mettere in campo per fermare questo massacro, in una regione che in questi giorni è ancora sotto shock per le notizie che riguardano il brutale assassinio di Francesca Deidda”.“Quando ero consigliera regionale – ricorda l’assessora del Lavoro – presentai una proposta di legge contro la violenza di genere perché l’argomento mi sta molto a cuore, ma soprattutto perché in Sardegna occorre una presenza più forte delle istituzioni, fatta anche di percorsi di protezione economica, legale, medica e psicologica delle vittime, equipe di specialisti negli ospedali, strutture di “accoglienza” telefonica H24, campagne di informazione e comunicazione. Cominciando dalle scuole abbiamo inoltre l’obbligo di sensibilizzare la popolazione per costruire una società migliore”.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato del Lavoro, in conformità alle indicazioni contenute nella L.R. n. 46/90 e nel Programma Annuale per l’immigrazione 2024, ha promosso la campagna di comunicazione regionale “Nessuno è straniero all’umanità”, che comprende la diffusione di un video realizzato grazie alla disponibilità del Cagliari Calcio e della Dinamo Sassari e di alcune persone del mondo dello spettacolo locale.

Verranno inoltre promossi una serie di eventi pubblici e diverse attività di sensibilizzazione nelle piazze di Cagliari, Quartu, Iglesias, Sassari e Nuoro

CAGLIARI – Piazza Garibaldi, ore 17:00 – Associazioni coinvolte: Crei Acli, Acli Sardegna, Spazi d’Ascolto, Slow Food, Associazione Tdm2000, Malik, associazioni studentesche, Caritas Diocesana di Cagliari nella persona di Simona Murtas, responsabile servizi antitratta. – Programma: Lettura di dati sui femminicidi, testimonianze e interventi delle associazioni presenti, distribuzione gadget.

IGLESIAS – Piazzale Chiesa di San Pio X, ore 16:30 – 17:30 – Associazioni coinvolte: Casa Emmaus, associazione Auser (associazione di volontariato e solidarietà), Lo Specchio DAN. – Programma: Concerto a cura delle ospiti della struttura Lo Specchio DAN, centro per i disturbi alimentari, accompagnate dal loro maestro di musica, con lettura dei dati sui femminicidi. Flash mob a cura dell’associazione Auser.

NUORO – Piazza San Giovanni, ore 10:00 – Associazioni coinvolte: Acli Nuoro, Centro Antiviolenza Onda Rosa di Nuoro. – Programma: Distribuzione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione.

QUARTU SANT’ELENA – Piazzale Sant’Elena, ore 15:00 – Associazioni coinvolte: Crei Acli, Acli Sardegna – Programma: Lettura di dati sui femminicidi, testimonianze e interventi delle associazioni presenti, distribuzione gadget.

SASSARI – Piazza d’Italia, ore 16:00 – 18:00 – Associazioni coinvolte: Acli Sassari, APS Generazione Europa Don Milani, APS AICEM (Associazione Internazionale per la Cooperazione e l’Educazione nel Mondo), APS Ponti Non Muri, Centro antiviolenza del Comune di Sassari (in attesa di conferma), Scuola di danza Arabesque APS. – Programma: desk informativi legati alla campagna ”Nessuno è straniero all’umanità” e all’attività di informazione e sensibilizzazione del Progetto Aurora del Comune di Sassari; interventi dei responsabili delle associazioni e degli enti del terzo settore coinvolti e lettura di dati e testimonianze a cura dei ragazzi di Servizio Civile Universale delle Acli di Sassari; flash mob a cura della scuola di danza Arabesque.