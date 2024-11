Coppa Davis, quanto guadagna l’Italia se vince: il ricco montepremi

(Adnkronos) – Appuntamento con la storia per l'Italia del tennis. Oggi i ragazzi di Volandri si giocheranno la finale di Coppa Davis contro l'Olanda per centrare uno storico bis dopo il trionfo dello scorso anno e anche un montepremi da sogno. A Malaga, gli azzurri sono arrivati all'ultimo atto del torneo dopo aver battuto in rimonta l'Argentina, con il decisivo doppio formato da Sinner e Berrettini, e l'Australia, dominata invece con un secco 2-0. Oltre che per la gloria però, gli azzurri giocheranno anche per il ricco montepremi destinato alla squadra vincitrice della Coppa Davis. Ma quanto possono vincere quindi Sinner e compagni? Il totale dei premi messi in palio in Coppa Davis arriva fino a 7,5 milioni di dollari. Meno rispetto all'anno scorso, quando il totale raggiungeva gli 8,4, ma con un sostanziale aumento della fetta destinata alla squadra vincitrice del torneo. I primi classificati conquisteranno infatti oltre 2 milioni e 678mila dollari, da dividere ovviamente tra i vari componenti della spedizione, mentre i secondi classificati si potranno 'consolare' con circa 1 milione e 607mila. 1 milione e 71mila dollari sono invece destinati alle squadre che si sono fermate in semifinale, mentre chi è uscito ai quarti dovrà 'accontentarsi' di circa 536mila euro. — [email protected] (Web Info)