Conte: “La guerra? Io avrei telefonato a Putin” – Video

"Se fossi stato al governo avrei tartassato Putin di telefonate per farlo sedere a un tavolo, per convincerlo nel suo interesse a recuperare un ruolo nella comunità internazionale e rinunciare al folle scontro". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, agli Stati generali della ripartenza, a Bologna. Il leader M5S avrebbe pressato il presidente russo per favorire una soluzione negoziale alla guerra con l'Ucraina. "Trovo scandalosa la censura a Scholz per la telefonata a Putin – aggiunge -. Abbiamo condannato subito l'aggressione di Putin, pur cogliendo che nei toni e nelle modalità si stava creando un fronte dei comparti, portando avanti una prospettiva di conflitto militare per piegare la Russia. Ci si è predisposti nella direzione di una escalation militare a oltranza, qualunque voce fuori dal coro è massacrata. Va raccolta un'istanza negoziale, dovremmo arrivare a quella se non vogliamo la terza guerra mondiale".