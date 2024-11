Cagliari: Nuovo spettacolo per la rassegna “Famiglie a Teatro”. “Fiabe sarde”: Nara Conta, il libro magico e un Ranocchio strappa risate

Alle Saline, per “Famiglie a Teatro” in scena Abaco Teatro nello spettacolo con scrittura e regia di Carla Orrù. Dedicato ai piccoli, si annuncia un pomeriggio ricco di storie e filastrocche della Sardegna. Una narrazione che affascina. In apertura “C’era una volta…Esopo” di Elisabetta Podda

Domenica 1° dicembre, alle 17, per il terzo appuntamento della rassegna “Famiglie a Teatro”, ideata, promossa e curata dall’Akròama al Teatro delle Saline, in scena lo spettacolo “Fiabe sarde” della compagnia Abaco Teatro. La rappresentazione sostituisce “Aladino e Sherazade”. Scrittura e regia sono di Carla Orrù, sul palco con Maria Francesca Cabiddu. Le scenografie sono di Luigi Garau. L’appuntamento è preceduto da “Cera una volta…Esopo”, storie e racconti con Elisabetta Podda.

Dalla Mosca Maccedda alle Janas. La signorina Nara Conta va in giro per il Mondo col suo libro magico, ricco di fiabe e formule matematiche. L’accompagna un simpaticissimo Ranocchio con cui aprendo il libro, Nara racconta ai bambini le avvincenti fiabe dell’antica isola di Sardegna. Insieme coinvolgono i piccoli nella narrazione delle storie e magicamente arriveranno le Janas, i Giganti, la Mosca Maccedda e altri personaggi per far scoprire le loro avvincenti avventure, ritrovare il fascino dell’ascolto, perdendosi in un tempo lontano. Oltre le attrici coi loro originali costumi, arricchiscono lo spettacolo scenografie colorate, che immergono i piccoli spettatori nella natura che circonda i personaggi, musiche e suoni. Il tutto accompagna filastrocche, indovinelli, canti ed espressioni in lingua sarda, esaltando il ritmo incalzante e vivace delle scene, con un finale festoso a cui parteciperanno tutti i piccoli spettatori.

