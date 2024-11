Cagliari – I rossoblù ritrovano la vittoria alla Unipol. Piccoli piega il Verona

CAGLIARI – Un gol di Piccoli regala la vittoria ai rossoblù nel match salvezza della Unipol Domus contro il Verona. Un successo – 1 – 0 per i sardi – che può far respirare il Cagliari, che ora allunga sulla zona rossa, portandosi a distanza dalle altre pericolanti. Nicola opta per uno schieramento a sorpresa con un inedito 4 – 2 – 4 a trazione offensiva, confermando Sherri tra i pali, Augello, Luperto, Mina e Zappa in difesa, Makoumbou a fare da schermo, quindi Luvumbo, Piccoli, Zortea e Lapadula riferimenti offensivi. Tra gli scaligeri occhi puntati su Lazovic e Suslov. I padroni di casa partono subito con il piede giusto. Al 7’ Mina con il piatto non inquadra lo specchio della porta. Poi stacco imperioso di Piccoli che non indirizza bene il pallone. Gli isolani prendono il pallino del gioco, ma senza creare altri rischi per l’area gialloblù. Al 33’ Lapadula si libera di testa su cross di Augello, decisiva la deviazione di Coppola. Sul corner Zappa impegna severamente Montipò, che si supera con un intervento davvero incredibile e alza il pallone sopra la traversa. Il Verona prova ad uscire dal buio: al 41’ si muove bene Tengstedt, bravo a smarcarsi e a concludere di destro. La palla termina però di pochissimo fuori a lato. Nella ripresa si attende la svolta a tinte rossoblù. Sono invece gli ospiti a rendersi pericolosi, al 57’, con un’ottima cavalcata di Tchatchoua sulla destra: cross perfetto dell’esterno per Lazovic che di testa colpisce la traversa. Al 68’ avvitamento di Piccoli che conclude di poco a lato. È il preludio al vantaggio. Al minuto 75 Makoumbou confeziona un assist al bacio per Felici, bravo ad innescare Piccoli. Quest’ultimo non sbaglia, freddo e preciso dinanzi a Montipò. All’80 Serdar conclude, ma Mina ribatte con Sherri fuori causa. I rossoblù sfiorano il raddoppio con Viola che tira di sinistro, sulla parata dell’estremo veronese arriva Obert, trovando Magnani sulla sua strada, poi il palo. Si conclude con il Cagliari che ritrova la vittoria in casa. Tre punti preziosissimi in vista di un tour de force, che vedrà i cagliaritani affrontare prima la Fiorentina al “Franchi”, poi l’Atalanta in casa. Davide Nicola può esultare: “Vincere è importante e fa piacere a tutti. L’importante come detto in conferenza è dare continuità alle prestazioni. Il successo di oggi arriva contro una squadra tosta e con dei giocatori che non giocano spesso, ma si sono fatti trovare pronti”. Deluso Paolo Zanetti, trainer del Verona: “C’è grande rammarico. Cercavamo dei punti su un campo difficile, ma soprattutto una risposta per noi stessi. I ragazzi hanno dato tutto, al netto delle nostre difficoltà. Oggi c’è stato uno spirito diverso, così come occasioni create, dignità, orgoglio. Si riparte da qui”.Luciano Pirroni

Cagliari (4-2-4): Sherri; Augello, Luperto, Mina, Zappa; Makoumbou, Marin (1’ s.t. Adopo); Luvumbo (37’ s.t. Obert), Piccoli (32’ s.t. Pavoletti), Zortea (15’ s.t. Felici), Lapadula (15’ s.t. Viola). Allenatore: Davide Nicola

Verona (4-2-3-1): Montipo; Bradaric, Magnani, Coppola, Tchatchoua; Belahyane (39’ s.t. Lambourde), Serdar; Lazovic (27’ s.t. Harroui), Suslov (39′ s.t. Mosquera), Livramento (21’ s.t. Sarr); Tengstedt (27’ s.t. Kastanos). Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Marcatori: 30’ s.t. Piccoli