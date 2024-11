Ballando con le stelle, oggi la prima semifinale e l’esordio Pellegrini-Peron

(Adnkronos) – È tempo di semifinale a 'Ballando con le stelle', il dance show di Rai 1 in onda stasera 30 novembre, come ogni sabato, in prima serata. Stasera esordirà una nuova coppia. Durante l'ultima puntata infatti sono emerse delle divergenze professionali con Angelo Madonia, che per questo motivo è stato sostituito dal ballerino Samuel Peron, nuovo maestro di ballo di Federica Pellegrini. Questo sabato vedremo quindi le seguenti coppie pronte a scendere in pista: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini-Samuel Peron; Tommaso Marini-Sophia Berto; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. È giunto anche il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate. Stasera infatti una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara. Quindi ci sarà la manche di semifinale disputata sui momenti che hanno cambiato la vita dei concorrenti, al termine ci sarà uno spareggio finale che potrebbe mettere in pericolo anche uno dei semifinalisti. Quindi doppio tesoretto questo sabato 30 novembre, uno per il ripescaggio e uno per la semifinale. Semifinale anche del torneo 'Ballando con te', per i talenti selezionati durante Ballando on the road. In virtù dell’accordo tra la Regione Calabria e RaiCom le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le seguenti esibizioni: in coppia Ginevra Mantovani e Francesco Perlamagna di Massa, Yasmin Ben Ammar di Ravenna e Ilinca Bendeac che viene dalla Romania. Scende in pista per lo spazio dedicato alla 'Ballerina per una notte' un’icona senza tempo: Amanda Lear che, sulle note di 'Copacabana', eseguirà una samba insieme ai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli. Ospiti della puntata anche le due star del Teatro della Scala: l’étoile Nicoletta Manni che si esibirà in un ballo di danza classica insieme al primo ballerino della Scala, il marito Timofej Andrijashenko. Questa decima puntata sarà impreziosita anche dalla presenza di Pierfrancesco Favino protagonista del film “Napoli- New York” (al cinema dal 21 novembre) firmato del regista premio Oscar Gabriele Salvadores. Sarà affiancato dai due giovanissimi attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra che per l’occasione saranno Ballerini per una notte. I due giovanissimi, infatti, si esibiranno in un Jive sulle note del brano “A luna miezzo 'o mare” insieme a Sarah Mensah e Gabriele Perchinunno. Favino farà il suo ingresso sulla pista di "Ballando con le stelle" accompagnato dalle note dì “A Salty Dog” dei Procol Harum. Stasera, sabato 30 novembre, alle ore 20.35, l'appuntamento su Rai per la semifinale. La seconda e decisiva semifinale ci sarà il 14 dicembre, e i due vincitori delle due semifinali si sfideranno il 21 dicembre. — [email protected] (Web Info)