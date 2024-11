Al Massimo di Cagliari la comicità di Carlo Amleto con “Scherzo N°1, Opera Prima”

Uno dei fenomeni comici più interessanti del panorama nazionale, acclamato sia per le numerose partecipazioni a programmi televisivi (sia per i suoi spettacoli teatrali in cui spesso registra il tutto esaurito,

Comico, attore e musicista, Carlo Amleto sarà infatti il protagonista di Scherzo N°1, Opera Prima, spettacolo prodotto da OTR in collaborazione con Jazz in Sardegna, che dai primi di ottobre sta facendo il giro dei più importanti palcoscenici italiani. La sua grande creatività e il virtuosismo pop sui social gli hanno fatto guadagnare in pochissimo tempo migliaia e migliaia di follower: i video in cui mescola musica e comicità come in Il Dottor Amleto o nei “concerti al campanello” sono diventati virali e in Rete fanno il pieno di like.

Novità importante di questa stagione è la sua presenza come ospite fisso su Radio 2 Social Club, lo storico format di Rai Radio2 ideato e condotto da Luca Barbarossa e da Ema Stokholma giunto alla sua sedicesima stagione ma anche il nuovo programma con Giulia Vecchio, sempre su Radio2, dal titolo Il gelo è sempre più blu. A ottobre è uscito il suo nuovo singolo Trittaralla, brano che chiude lo spettacolo e che ricorda uno strano scioglilingua per dissolvere ogni tensione, ogni blocco, per ballare e non pensare a nulla.

Nel suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, l’artista porta a un livello superiore la commistione tra comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album Facciamo che io ero. Il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale. Il titolo dello show è preso in prestito in modo ironico dalla musica classica, in cui il termine “Scherzo” indica un componimento, di solito non molto ampio, d’indole vivace e fantasiosa, che si adatta allo spettacolo di Amleto, in cui lui scherza appunto col pubblico usando tutte le note del suo spartito artistico, in un movimento che gli piace definire “allegretto andante”.

Carlo Amleto è un comico, musicista e attore italiano. Nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig, in prima serata su canale 5, e a Bar Stella su Rai 2 con il suo format Tg0, diventato ben presto un tormentone virale da milioni di visualizzazione sui social. Con l’associazione Officine Buone, è nato il #DottorAmleto, un medico che cura i suoi pazienti attraverso la musica, molto apprezzato dai musicisti tra cui i Negramaro, Brunori Sas e Samuele Bersani. A maggio dello scorso anno è uscito il suo primo album “Facciamo che io ero”, in cui convivono tutte le sue anime artistiche: quella musicale, quella comica, e quella attoriale.

PREZZO UNICO: 25 euro + prevendita

TEATRO MASSIMO, VIA DE MAGISTRIS 12

Prevendite: Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari

https://teatromassimocagliari.it/

https://sardiniaticket.com/