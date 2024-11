A lezione di cinema con l’attrice e regista Valentina Carnelutti

Il 14 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari la masterclass gratuita con la nota attrice e regista italiana.

CAGLIARI. Un’intera giornata a lezione con l’attrice e regista Valentina Carnelutti. Si terrà al teatro Massimo di Cagliari il 14 dicembre dalle 10 e 30 alle 17. La masterclass è organizzata dall’associazione culturale Babel nell’ambito della settima edizione del Premio Kentzeboghes dedicato alla promozione cinematografica nelle lingue minoritarie con la direzione artistica di Paolo Carboni.

“Interpretare: dalla vita alla scena”. Questo il titolo della lezione, con ingresso gratuito, rivolta ad attori, performer e appassionati del mestiere. Sarà un percorso dedicato all’approfondimento delle tecniche interpretative, un’occasione per analizzare il processo creativo dall’esperienza alla scena.

Attrice e sceneggiatrice di fama internazionale, Valentina Carnelutti è stata più volte candidata al Nastro d’Argento: per il cortometraggio “Recuiem”, per “La pazza gioia” di Paolo Virzì e per “Arianna” di Carlo Lavagna. Ha ricevuto una candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha vinto il Corto d’Argento per “Il regalo” di Alice. È autrice di “Sfiorarsi” (regia di Angelo Orlando) e del pluripremiato “ReCuiem”, di cui è anche regista e produttrice, vincitore del Miglior Film al Torino Film Festival 2013.

Valentina Carnelutti ha lavorato con registi come Marco Tullio Giordana, Enrico Pau, Theo Angelopoulos e Paolo Virzì. Recentemente, è stata protagonista in “Margini” di Niccolò Falsetti (Venezia 2022) e in “The Man Without Guilt” di Ivan Gergolet, acclamato dalla critica e vincitore del Miglior Film al Bifest 2023. Attualmente, è impegnata nella realizzazione della sua opera prima, “Margherita”. Attualmente, è impegnata nella realizzazione del suo secondo documentario, intitolato “Re di Noce”.

Per partecipare, i posti sono limitati, occorre Inviare una mail all’indirizzo [email protected] con oggetto “MASTERCLASS CARNELUTTI” indicando nel testo della mail nome, cognome, recapito telefonico e allegando il curriculum vitae.

La masterclass è organizzata nell’ambito del Premio Kentzeboghes, sostenuto dall’assessorato ai Beni Culturali e Spettacolo della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna ed è realizzato con la collaborazione di: Società Umanitaria di Cagliari – Carbonia – Alghero, Babel Film Festival, associazione culturale Rts – Radio Televisione Sarda, EjaTV, Areavisuale Film, Terra de Punt, Fondazione Sardegna Film Commission grazie anche al sostegno di diversi partner regionali, nazionali e internazionali.