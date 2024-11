A Cagliari il Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio

Cagliari si prepara ad accogliere la VIII edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio – Liberi Oltre, che si terrà da domani, giovedì 28 novembre, a sabato 30 novembre nella suggestiva cornice della Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33. Il festival, un punto di riferimento per gli amanti della narrazione di viaggio e delle storie che uniscono culture e luoghi, offre un programma ricco e diversificato, capace di intrecciare letteratura, arte, innovazione e spettacolo. Un evento unico, che, sotto la direzione artistica della giornalista Virginia Saba, celebra il fascino della scrittura e della lettura legate al tema del viaggio declinato in tutte le sue forme con la partecipazione di importanti autori nazionali.

Il festival, che ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna, rappresenta un’occasione per incontrare autori e autrici di primissimo livello e scoprire storie, luoghi e parole che ispirano. L’edizione di quest’anno prevede una fiera dell’editoria (allestita nello spazio delle Officine), seminari, presentazioni di libri e laboratori dedicati alla lettura e alla scrittura creativa. La manifestazione si chiude nelle giornate di venerdì e sabato con un dj set, per unire musica e cultura in un ambiente dinamico e creativo. Tra gli ospiti di questa edizione: Diego De Silva, Francesca Fagnani, Alessandro Di Battista, Veronica Gentili, Sandro Veronesi, Antonella Lattanzi, Vincenzo Ferrera, Silvia Grassi e Michele Zatta.

Il Programma di domani

28 novembre

Ore 9.30 : Laboratorio sulla scrittura giornalistica con Alessandro Aramu, dedicato agli studenti.

Ore 11.30 : Arte e tecnica tra IA e quantistica , dialogo tra Marco Ferrante e Giacomo Cao con Virginia Saba.

Ore 17.00 : L’era dell’editoria digitale , con la presentazione del libro Editoria digitale (Arkadia 2024) e la partecipazione di Silvano Tagliagambe, Luigi Contu e altri ospiti.

Ore 18.00 : Dialogo su letteratura e viaggi con Edgardo Scott e Marco Ferrante.

Ore 19.00 : Presentazione di Settembre nero (La Nave di Teseo 2024) con Sandro Veronesi.

Ore 20.00 : Spettacolo teatrale Erano gli anni tratto dal romanzo di Daniele Congiu.

Info e dettagli:

Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita 33, Cagliari

Ingresso libero fino a esaurimento posti.