Venerdì 20 settembre alle Saline Conti Vecchi la presentazione di “Laghi, saline e bonifiche” con l’autore Saverio Russo

Venerdì 20 settembre (alle 17) il Bene FAI – Saline Conti Vecchi di Assemini (CA) ospita la presentazione del libro “Laghi, saline e bonifiche nel Tavoliere pugliese costiero XVIII-XX secolo” (Claudio Grenzi Editore), di Saverio Russo, docente di Storia Moderna dell’Università di Foggia e presidente FAI Puglia, profondo conoscitore del tema saline.

L’ appuntamento organizzato dal FAI – Direzione Regionale Sardegna e dal Bene FAI – Saline Conti Vecchi, si inserisce nell’ampio calendario della Festa della raccolta del Sale, edizione 2024, in corso di svolgimento dal 7 e sino 29 settembre (https://fondoambiente.it/il-fai/beni/festa-della-raccolta-del-sale/programma).

Con questo incontro si vuole proporre un’occasione di studio e confronto tra la storia del territorio costiero del Tavoliere delle Puglie tra la fine del XVII e gli inizi del XX secolo e quello delle saline e delle bonifiche che hanno caratterizzato la Sardegna, con una particolare attenzione alle implicazioni sul lavoro contadino, sulle modalità di regolazione delle acque e sulle innovazioni tecnologiche che hanno consentito di modificare le aree costiere.

Presenteranno il libro insieme all’ autore del libro l’architetto Paolo Sanjust, docente dell’Università di Cagliari, e Monica Scanu, architetto, presidentessa del FAI Sardegna, in qualità di moderatrice.

L’ Autore: classe 1954, Saverio Russo è nato a Margherita di Savoia (BAT) e si è formato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in storia moderna; nella sua formazione confluiscono in particolare la storia economica e sociale del Mezzogiorno in età moderna, la storia del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, e gli studi su politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali. È stato docente dapprima presso la Facoltà di Lettere di Bari, trasferendosi successivamente in quella di Foggia, in cui ha ricoperto vari incarichi di prestigio e in cui è tuttora docente. È parte del comitato di direzione della rivista “Società e storia” ed è ispettore onorario della Soprintendenza archivistica per la Puglia. È stato promotore e progettista del Museo del Territorio della provincia di Foggia. Ha collaborato, come consulente, alla redazione del Piano paesaggistico della Regione Puglia e, di recente, al catalogo dei paesaggi rurali storici, edito da Laterza, coordinando il lavoro per la Puglia e la Basilicata. Numerose le sue pubblicazioni, tra cui si contano le collaborazioni alla “Storia di Bari” e alla “Storia della Puglia” pubblicate dalla casa editrice Laterza, e alla “Storia delle Regioni” edita da Einaudi a Torino, in cui ha scritto sulla Puglia e sull’Abruzzo.