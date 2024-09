“Una notte d’estate”: la mostra di Mario Arca a Villanova Monteleone nel progetto “Cinque Paesi in Collina”

di Michele Vacca

“Una notte d’estate” a Villanova Monteleone, la mostra fotografica di Mario Arca, sarà inaugurata sabato 14 settembre alle ore 18.00, davanti Su Palatu, nel bellissimo borgo di Villanova Monteleone. La mostra organizzata da Su Palatu Fotografia e curata da Salvatore Ligios, è parte del progetto cinque paesi in collina, che sono: MONTELEONE ROCCA DORIA, MARA, PADRIA , ROMANA, VILLANOVA MONTELEONE, appartenenti all’ UNIONE DI COMUNI DEL VILLANOVA, che ha patrocinato e finanziato l’evento.

All’ inaugurazione saranno presenti: il sindaco di Villanova Monteleone Quirico Meloni, la presidente dell’ Unione di Comuni del Villanova Giovannina Fresi, il curatore Salvatore Ligios e il fotografo Mario Arca.

La mostra esposta all’aperto in via Europa e via tra Sa Domo Manna e Su Palatu, sarà visibile fino al 31 dicembre 2024.

Le altre esposizioni fotografiche dei “cinque paesi in collina” sono allestite inoltre nei paesi:

Mara con Federica Falcone , dal 31 agosto al 31 dicembre 2024

con , dal 31 agosto al 31 dicembre 2024 Monteleone Rocca Doria con Luca Spano , dal 21 settembre al 31 dicembre 2024

con , dal 21 settembre al 31 dicembre 2024 Padria con Pierluigi Dessì , dal 28 settembre al 31 dicembre 2024

con , dal 28 settembre al 31 dicembre 2024 Romana con Alexa Vinci, dal 22 settembre al 31 dicembre 2024

Domenica 6 ottobre nella sala convegni “A.Diez“, Su Palatu ’e sas Iscolas, alle ore 9.30 LUCA SPANO, terrà, inoltre, un Seminario di fotografia a VILLANOVA MONTELEONE con il tema : Rappresentare il territorio.

Rappresentare il territorio è un workshop intensivo della durata di una giornata, indirizzato a fotografi ed artisti visuali di tutti i livelli. Il percorso parte dall’idea di rappresentazione nell’antropologia contemporanea, per guardare ai cambiamenti delle modalità di ricerca fotografica dagli anni ‘60 in poi. Si percorreranno alcune tappe di quella che viene definita la fotografia di paesaggio, ponendo particolare enfasi sulla scuola italiana e il suo approccio verso il concetto di vicinanza e conosciuto.

Il workshop si basa su l’alternanza di momenti teorici, pratici e di confronto, in classe e fuori, sviluppati con lezioni frontali ed esercitazioni suddivise in produzione e sessioni di critica collettiva. Lo scopo di questo breve percorso è ripensare il nostro oggetto di ricerca, allontanandoci dal concetto di esotico per esplorare l’alterità e lo sconosciuto dello spazio che viviamo.

Il workshop è aperto ad ogni grado di esperienza. I materiali richiesti sono carta, penna, macchina fotografica o cellulare, computer.

Per iscriversi e info:

Luca Spano : mail [email protected]

: mail Comune di Villanova Monteleone : tel. 079 960406, mail [email protected]

: tel. 079 960406, mail Su Palatu Fotografia: cell. 3492974462, mail [email protected]

Si accettano sino a 20 iscrizioni. La partecipazione è gratuita.

MARIO ARCA

Nasce a Villanova Monteleone nel 1960. Fotografo e appassionato di tradizioni popolari. Dal 2000 ha cominciato a lavorare a progetti collettivi sul paesaggio. Non ha mai fotografato fuori dall’isola. Ha esposto in Italia, in Gran Bretagna e in Germania.

Selezione mostre:

1990 : “Il selvatico nelle tradizioni sarde”, Palazzo della Provincia, Sassari; Biblioteca Satta, Nuoro; Cripta Santa Restituta, Cagliari; Convento del Carmelo, Oristano

: “Il selvatico nelle tradizioni sarde”, Palazzo della Provincia, Sassari; Biblioteca Satta, Nuoro; Cripta Santa Restituta, Cagliari; Convento del Carmelo, Oristano 2005 : “La strada felice. Fotografia e paesaggio contemporaneo”, Su Palatu, Villanova Monteleone

: “La strada felice. Fotografia e paesaggio contemporaneo”, Su Palatu, Villanova Monteleone 2006 : “La strada felice. Fotografia e paesaggio contemporaneo”, Istituto Italiano di Cultura, Londra; “Landschaften”, Mese internazionale della fotografia, Photogalerie Café Aroma, Berlino

: “La strada felice. Fotografia e paesaggio contemporaneo”, Istituto Italiano di Cultura, Londra; “Landschaften”, Mese internazionale della fotografia, Photogalerie Café Aroma, Berlino 2008 : “La Sardegna. Der Blick von drinnen und von draussen”, Museo delle Culture Europee, Berlino

: “La Sardegna. Der Blick von drinnen und von draussen”, Museo delle Culture Europee, Berlino 2009 : “Paesaggi“, Su Palatu, Villanova Monteleone

: “Paesaggi“, Su Palatu, Villanova Monteleone 2017 : “Arte contemporanea in Sardegna“, MAN, Nuoro

: “Arte contemporanea in Sardegna“, MAN, Nuoro 2018 : “Paesaggi della Sardegna”, Vigne Surrau, Arzachena

: “Paesaggi della Sardegna”, Vigne Surrau, Arzachena 2019: “Terra da Abitare. Bellezza da custodire“, Anfiteatro Caritas, Tortolì.

M.V.