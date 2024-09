ROMA (ITALPRESS) – “La nomina di Raffaele Fitto è un successo dell’Italia e una buona notizia per tutti gli italiani. Lo è per i siciliani, perchè il portafoglio del vicepresidente Fitto contiene i fondi di coesione, la supervisione sul Pnrr ma anche azioni importanti per l’agricoltura, la pesca e il turismo”. Lo afferma Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

fsc/gsl (Fonte video: Ruggero Razza)