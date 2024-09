Truzzu e Cera: “Epidemia lingua blu richiede risposta rapida”

“Il dilagare dell’epidemia di ‘lingua blu’ richiede una risposta rapida ed efficace. Perciò, abbiamo chiesto la convocazione urgente di una riunione congiunta delle Commissioni consiliari V e VI con gli assessori regionali dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, e della Sanità, Armando Bartolazzi, affinché possano riferire sui provvedimenti e sulle iniziative che la Regione ha deciso di intraprendere. Non c’è tempo da perdere e dobbiamo fornire subito una risposta agli allevatori”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, ha annunciato la richiesta inviata al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti delle due Commissioni, firmata insieme ai colleghi Emanuele Cera, vicepresidente della V commissione, Corrado Meloni e Gigi Rubiu, consiglieri componenti della V e VI Commissione.

“La situazione è stata sottovalutata e siamo in fortissimo ritardo – ha aggiunto Cera – Da tempo sosteniamo la necessità di un intervento straordinario di prevenzione che potesse evitare la diffusione del virus. Invece, le forti carenze di indirizzo politico e i difficili rapporti tra Assessorato e Aziende sanitarie, oltre al mancato potenziamento del personale, hanno consentito la ricomparsa dell’epidemia. Gli allevatori avevano manifestato una concreta disponibilità per una campagna di prevenzione adeguata, sia per i capi ovini che bovini. Inoltre, per questi ultimi è necessario che la vaccinazione rientri tra i Lea (Livelli essenziali di assistenza). La Regione non può neanche trascurare i ritardi nei ristori per le spese della vaccinazione e le perdite subite negli anni scorsi. Ritardi che, insieme agli altri problemi, disegnano un quadro desolante di generale inefficienza”.

“La situazione è grave e sta determinando una comprensibile preoccupazione per il futuro tra gli allevatori, perciò sollecitiamo interventi concreti che possano aiutare le aziende a contenere le perdite e un maggiore coinvolgimento e confronto con le associazioni di categoria”, ha concluso Truzzu.