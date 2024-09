Trump e il post al veleno: “Io odio Taylor Swift”

(Adnkronos) – "Io odio Taylor Swift". Donald Trump attacca a testa bassa. L'ex presidente degli Stati Uniti, con un lapidario post sul social Truth, prende di mira la superstar del pop. Le parole di Trump arrivano dopo l'endorsement di Taylor Swift per la vicepresidente Kamala Harris, avversaria di Trump nelle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo il dibattito televisivo tra i due candidati, andato in onda martedì sulla Abc, l'artista aveva pubblicato un post, firmato "gattara senza figli", in cui annunciava il suo appoggio a Harris. Una firma al veleno che richiama a quel "gattara infelice senza figli" con cui il candidato repubblicano alla vice presidenza, J D Vance, aveva apostrofato Harris. Swift ''pagherà il prezzo'' per aver espresso il suo sostegno a Kamala Harris, aveva già replicato Trump 'giurando vendetta'. Oggi, il nuovo messaggio. —internazionale/ [email protected] (Web Info)