Totò Schillaci, i familiari: “Migliora, lotta con tutte le sue forze”

(Adnkronos) – "Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile". Lo scrive in un post su Instagram la famiglia di Totò Schillaci, ricoverato a Palermo nei giorni scorsi dopo un peggioramento delle sue condizioni a causa di un tumore.

"Totò, Barbara e la famiglia – si legge – ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio e una preghiera".

Totò Schillaci, 59 anni, da tempo lotta contro un tumore al colon. L'indimenticabile capocannoniere delle 'notti magiche' di Italia '90 a marzo dello scorso anno, in un'intervista al Corriere della Sera, Schillaci ha parlato del cancro al colon che lo ha colpito e che ha richiesto due operazioni. "Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema", sono state le sue parole nell'intervista di un anno e mezzo fa. —[email protected] (Web Info)