The Beach Luxury Club, autunno ’24 magico tra Padel e dinner show

Dopo un’estate 2024 a cinque stelle, relax, musica e dinner show da sogno continuano a prendere vita nei tanti The Beach Luxury Club sparsi per il mondo continuano. E come è giusto che sia, questa realtà italiana attiva nel mondo continua a mette insieme a modo suo, ovvero con un certo stile, le tendenze internazionali.

Prima tra tutte quella di mescolare sport e divertimento. Ecco perché sia in Sicilia, a Santa Flavia, sia a Sharm, in Egitto (dove il brand di Manuel Dallori è nato), chi frequenta The Beach Luxury Club può giocare a padel, se lo desidera con istruttori professionisti, nei campi regolamentari di Domina.

“Da sempre The Beach Luxury Club e Domina hanno creduto ed investito nel padel, basti pensare ai campi in Sicilia e a Sharm e pure ai molti tornei e alle collaborazioni sportive messe in campo in Italia e all’estero”, spiega Manuel Dallori, titolare di The Beach e Corporate Entertainment Director di Domina.

“Abbiamo poi chiuso una collaborazione con Padel artisti”, continua Dallori. “E’ una squadra di volti noti del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport, chiamati a raccolta per puro spirito ludico e di solidarietà”. Dopo una prima tappa di grande successo a Santa Flavia, all’inizio di novembre Padel Artisti farà scatenare Sharm.

E ovviamente non si vive di solo sport, in una realtà d’eccellenza come The Beach. Non mancano appuntamenti dinner party decisamente imperdibili. Dove? Ovviamente a Sharm, dove l’estate dura tutto l’anno ed è senz’altro una meta perfetta per una fuga d’autunno.

Venerdì 4 ottobre sul palco di The Beach Luxury Club Egypt torna Umberto Smaila, uno degli artisti simbolo del divertimento da sempre. La sua musica e la sua energia quando canta e suona non hanno bisogno di presentazioni. Sempre nel corso del mese di ottobre, sono in programma altri due dinner show decisamente imperdibili, intitolati “Welcome to my Dream”.

Perché sognare al The Beach non è solo possibile, è semplicemente l’unica cosa logica da fare… Ad esempio, a settembre e ad ottobre si può già sognare un Natale ed un Capodanno da sogno, al caldo. Lo staff The Beach sta già lavorando a party che lasceranno il segno. E’ ancora presto per parlarne, ma dietro al divertimento ci sono sempre le energie e la creatività di tante persone. Mentre si sogna, ad occhi aperti o a occhi chiusi, a volte è giusto pensare anche a loro.

COS’E THE BEACH LUXURY CLUB

Creato e gestito dall’imprenditore viareggino Manuel Dallori, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento che prende vita in spazi aperti dal mattino alla notte. Propone cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea e fusion, dinner show internazionali e party che finiscono solo alle ore piccole. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso e dalla primavera all’autunno a Santa Flavia (Palermo). In Toscana si fanno notare due nuove aperture nell’estate ’24: Greg on the Beach a Forte dei Marmi e The Beach @ Marina di Scarlino (Grosseto). www.thebeachluxury.com/