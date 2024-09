Tennistavolo Sassari: Federico Casula e Laura Pinna guadagnano l’accesso al torneo internazionale giovanile WTT Youth Lignano 2024

Buon bilancio del Tennistavolo Sassari al Torneo nazionale Giovanile di Terni. Due atleti dei sei in gara si sono qualificati al torneo internazionale giovanile WTT Youth Lignano 2024. Sono Federico Casula per l’Under 13 e Laura Pinna per l’Under 17.



Nel torneo riservato ai 2009/10 (ben 71 iscritti) Federico Casula è arrivato agli ottavi di finale, dove è stato sconfitto da Marco Castaldo, che ha chiuso poi al terzo posto. Invece nel torneo per i nati nel 2011/12 è approdato ai quarti, dove ha ceduto a Gabriel Deleraico (Vigevano) che ha poi vinto la finalissima. Edoardo Eremita si è invece fermato agli ottavi.

Nel singolare femminile per la categoria 2007/08 la portacolori del club sassarese, Laura Pinna, ha raggiunto i quarti di finale dove è stata battuta da Giulia Varveri, che ha chiuso al secondo posto. L’atleta del tennistavolo Sassari farà parte anche della nazionale Under 15 grazie a una wild card.

Al torneo di Terni hanno partecipato pure Elia Licciardi (2005/06), Nicola Cilloco e Simone Demontis (2009/10 e 2011/12).

Da segnalare poi la presenza di Mattia Carrus al Ping Pong Kids 2024-Memorial Pierpaolo Merkel, riservato ai nati nel 2013 e anni seguenti, che si è disputato sempre a Terni. Grazie ai suoi risultati la società sassarese ha chiuso al 21° posto su 62 società italiane.

