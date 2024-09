“Spari vicino a Trump”, ex presidente è al sicuro

(Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "al sicuro dopo spari nelle sue vicinanze". A darne notizia è il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung in una dichiarazione. "Il presidente Trump è al sicuro dopo spari nelle sue vicinanze. Al momento non ci sono ulteriori dettagli", ha detto Cheung. L'ex presidente stava giocando a golf al Trump International Golf Club di West Palm Beach. Il campo è stato immediatamente bloccato, secondo una fonte a lui vicina riportata dalla Cnn. A luglio Trump è stato vittima di un attentato a Butler, in Pennsylvania, quando è stato colpito all'orecchio dal proiettile sparato da un cecchino. Ad aprire il fuoco, un giovane che è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. —internazionale/ [email protected] (Web Info)