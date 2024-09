Sicurezza stradale, 277 pedoni morti da inizio anno

(Adnkronos) – Nel nuovo anno sono già 277 i decessi tra i pedoni, con 186 uomini e 91 donne, di cui 153 avevano più di 65 anni, quasi il 60% del totale, con una strage di anziani anche in questi mesi estivi. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio dell'osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata. Il primo semestre aveva giù confermato come i pedoni siano gli utenti più indifesi sulla strada, soprattutto quando sono anziani. Nel primo semestre del 2023 erano stati 191, per cui un aumento di sette decessi rispetto ai 198 dello stesso periodo del 2024. Al primo posto tra le regioni con il maggior numero di decessi in Italia è la Lombardia, seguita dal Lazio e dalla Campania, dove nella serata di ieri si è registrata l'ultima vittima: una donna investita e uccisa mentre attraversava la strada a Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Moltissimi, segnala l'osservatorio, gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali. — [email protected] (Web Info)