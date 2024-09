Sicilia, al via la seconda edizione della mostra fotografica “Donne della Terra tra Crisi e Innovazione”

Torna per una nuova seconda edizione la mostra fotografica promossa daConfagricoltura Donna Sicilia in occasione del G7 Agricoltura che siterrà nella straordinaria cornice di Ortigia, per far conoscere leaziende a conduzione femminile della Sicilia interna. Una realtàcomplessa e poco conosciuta, fatta da donne imprenditrici sempre piùimpegnate nelle nuove sfide, nella tutela e valorizzazione dei loroterritori che producono grano, uva, frutta, cereali ed ortaggi esempre più spesso si aprono al turismo ambientale ed esperienziale.La mostra fotografica “Donne della Terra tra Crisi e Innovazione”ospitata negli spazi di Confagricoltura nazionale e patrocinatadall’ARS, è frutto di un gruppo di lavoro diretto dalla presidentesiciliana Maria Pia Piricò e dalla coordinatrice Serenella Caruso. Inmostra i ritratti delle donne e le immagini del paesaggio agricolo aloro familiare: si tratta di esperte imprenditrici, direttamentecoinvolte nelle sfide quotidiane che l’agricoltura siciliana stavivendo in questa caldissima estate a causa della siccità. La primaedizione dell’ evento Donne della Terra Custodi del Paesaggio, si eragià tenuta l’anno scorso presso l’Orto Botanico di Palermo per poispostarsi in molti comuni della provincia di Palermo. Nella mattinata,a partire dalle 12 si assisterà invece alla performance dal fotografoe regista Giuseppe La Spada dal titolo “Replanting Human Beings”, checoinvolgerà alcune classi delle scuole locali in un rituale perriconnettersi con la terra e con la natura.L’ esposizione sarà inaugurata alla presenza del presidente diConfagricoltura, Massimiliano Giansanti, domenica 22 settembre alleore 18 e sarà visitabile sino al 29 nell’ ambito delle attività diConfagricoltura, negli spazi di largo Aretusa in Ortigia