Salvini: “Totale vicinanza a Trump, processi e comunisti non ci fermeranno”

(Adnkronos) – "Totale vicinanza a Donald Trump dopo un altro tentato assassinio". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che su X lancia il paragone con il processo e la richiesta di condanna per il caso Open Arms. "Processi, violenti, fanatici e comunisti non ci fermeranno. Avanti a testa alta!", scrive su X il numero uno del Carroccio, che raccoglie le reazioni dei commentatori tra sostenitori e detrattori. Ad accumunare il leader leghista e Trump, c'è intanto il sostegno a entrambi da parte di Elon Musk. Il ceo X, che si era espresso ieri in difesa di Salvini sulla richiesta a 6 anni carcere per il ministro – "Follia, quel procuratore pazzo dovrebbe andare in prigione per 6 anni", aveva scritto -, oggi ha twittato un post choc sul presunto attentato a Trump: "'Nessuno sta cercando di assassinare Biden/Kamala''. — [email protected] (Web Info)