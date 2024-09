Roma-Udinese 3-0, prima vittoria giallorossa: Juric parte con tris

(Adnkronos) –La Roma si risolleva battendo nettamente 3-0 l'Udinese oggi 22 settembre nella quinta giornata di campionato, in un Olimpico abbastanza surreale in avvio di gara, dopo una settimana di grossi scossoni con l'esonero di Daniele De Rossi, l'arrivo in panchina di Ivan Juric e le dimissioni del Ceo Lina Souloukou. La prima vittoria della stagione permette ai giallorossi di salire a 6 punti in classifica, mentre l'Udinese rimane a quota 10. Fischi in avvio ai giocatori della Roma con la Curva Sud che entra dopo mezz'ora dall'inizio della sfida molto delicata per i giallorossi. Juric cerca di andare sull''usato sicuro' e schiera Celik e Pellegrini titolari al posto dell'infortunato Saelemaekers e di Konè, assente anche l'altro infortunato Le Fèe, con il giovane Pisilli confermato a centrocampo, El Shaarawy esterno alto con Dybala e Dobvyk in attacco. Nell'Udinese l'unico indisponibile è Sanchez e il tecnico Runjaic rispetto alla sfida con il Parma cambia Giannetti e Payero con Kabasele e Ekkelenkamp.La Roma parte bene e all'8' un filtrante di Angelino per Dovbyk porta l'attaccante al tiro con il sinistro, ma è bravo Okoye a respingere. Al 15' ci prova El Shaarawy che crossa per Pellegrini che incorna fuori. Un minuto dopo si fa vedere l'Udinese con Thauvin che taglia tutta la difesa con il cross per Ehizibue, che da buona posizione tocca male il pallone e lo manda sul fondo. Al 19' la Roma passa: El Shaarawy lancia Dobvyk che con un diagonale potente e preciso trova l'1-0. La Roma controlla ma al 30' Svilar rischia la frittata: pressato da Brenner, il portiere se la cava con una rimessa dal fondo. Al 35' Angelino crossa da sinistra per il tentativo al volo di Celik che termina fuori. La Roma continua a premere alla ricerca del secondo gol e al 42' Pellegrini serve Dybala che ci prova con il destro ma la palla termina alta. Ad inizio ripresa la Roma raddoppia subito al 49': Dovbyk ruba palla nei pressi della bandierina e serve Dybala, che salta nettamente Bijol che lo stende: rigore netto che lo stesso Dybala realizza per il 2-0. Al 51' giallorossi vicini al tris: colpo di testa Cristante parato da Okoye, la palla arriva a Dovbyk che da due passi, anzichè calciare serve ancora Cristante il cui tiro viene respinto. L'Udinese prova a reagire e al 66' su un contropiede condotto da Brenner il pallone arriva a Thauvin, che rientra sul sinistro e calcia forte ma c'è il grandissimo intervento di Svilar che manda in angolo. Juric manda in campo Paredes e Baldanzi per Pisilli e Pellegrini e il giovane trequartista cala subito il tris.Al 70' Baldanzi chiede il triangolo a Dovbyk e davanti ad Okoye non sbaglia per il 3-0 dei giallorossi che calano un po' di intensità. L'Udinese non ha più niente da perdere e prova a rendere meno amara la sconfitta ma Svilar è attento. Juric non vuole cali e la Roma si rende ancora pericolosa in contropiede con Paredes che lancia nello spazio Dobvyk che entra in area e con lo scavetto segna ancora: partenza però in fuorigioco e il gol viene annullato. Nel finale entrano Soulè, Hermoso e Konè per controllare il finale con forze fresche e la Roma conquista il primo successo in questo campionato. — [email protected] (Web Info)