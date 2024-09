Porto di Oristano: Salvini incontra i Sindaci e le Autorità locali

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Traporti, Matteo Salvini, ha partecipato in video collegamento alla riunione tenutasi in Prefettura a Oristano, per discutere delle questioni inerenti il porto industriale. Presenti i sindaci di Oristano e Santa Giusta, Massimiliano Sanna e Andrea Casu, i presidenti dell’Autorità di sistema portuale e del Consorzio industriale, Massimo Deiana e Gianluigi Carta, il prefetto Salvatore Angieri, Rfi e le autorità locali.

In discussione tematiche relative alla sicurezza dello scalo e le opere di sviluppo infrastrutturale. È stato avviato con i fondi PNRR l’appalto integrato per la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico della caserma dei Vigili del fuoco e si è intervenuti sulla manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione e di recinzione. Dal tavolo è emersa la necessità, poi, di intervenire con opere stradali di accesso al porto, già programmate, e migliorare i collegamenti per aumentare la capacità attrattiva dello scalo.

Così una nota del Mit.