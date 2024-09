Passeggiata storico-letteraria con Monica Tronci “Alla scoperta di Oristano attraverso il diario di Eleonora d’Arborea”

di Michele Vacca

Sabato 21 settembre, alle ore 16:30, l’Associazione Culturale S’Alvure di Oristano organizza un evento che fonde cultura, storia e arte con la presentazione itinerante del romanzo storico “Il Diario di Eleonora d’Arborea – L’infanzia di una Regina”, scritto e illustrato da Monica Tronci Pau. L’opera, edita dall’Associazione Culturale Editrice S’Alvure, si distingue per la narrazione coinvolgente e per il percorso storico-letterario che accompagna la scoperta della città.

Un viaggio nel cuore di Oristano

La particolarità dell’evento sta nella sua forma innovativa di presentazione: una passeggiata guidata dall’autrice stessa, che, vestita in abiti medievali, condurrà i partecipanti attraverso le vie più significative di Oristano. La passeggiata inizierà in Piazza Manno e proseguirà toccando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, legati alle vicende di Eleonora d’Arborea e al romanzo.

Durante ogni sosta, l’autrice fornirà spiegazioni storiche sul luogo e sul suo collegamento con il racconto. Le tappe principali includono:

Piazza Eleonora d’Arborea , dove verranno illustrate le figure storiche e simboliche della Giudicessa Eleonora, con particolare attenzione alla Carta de Logu e ai pannelli ceramici dedicati al periodo giudicale.

, dove verranno illustrate le figure storiche e simboliche della Giudicessa Eleonora, con particolare attenzione alla Carta de Logu e ai pannelli ceramici dedicati al periodo giudicale. Piazza Santa Chiara , in cui si farà riferimento alla chiesa omonima e al convento delle Clarisse, luoghi chiave per la storia religiosa e culturale della città.

, in cui si farà riferimento alla chiesa omonima e al convento delle Clarisse, luoghi chiave per la storia religiosa e culturale della città. Piazza Roma , dominata dalla Torre di Mariano II, simbolo della potenza militare dell’antico Giudicato.

, dominata dalla Torre di Mariano II, simbolo della potenza militare dell’antico Giudicato. Piazza Duomo, tappa finale, dove la presentazione culminerà con un approfondimento sui legami storici tra Eleonora d’Arborea e Oristano.

Il romanzo: una finestra sul medioevo

“Il Diario di Eleonora d’Arborea – L’infanzia di una Regina” segue le avventure di Grazia, una giovane studentessa che, durante una visita scolastica al Museo Diocesano, scopre un antico manoscritto appartenente alla regina Eleonora. Con il supporto dell’amico fidato Francesco, Grazia si immerge nella lettura del diario, trasportando i lettori nel XIV secolo, tra le sfide e le curiosità dell’infanzia della sovrana.

Attraverso le pagine del diario, i protagonisti si confrontano con i valori e le difficoltà del periodo medievale, trovando parallelismi con la loro quotidianità moderna, scoprendo che la loro piccola e tranquilla cittadina ha in realtà una storia e un passato glorioso, come l’intera Sardegna. Il libro offre ai lettori uno spaccato della vita del Giudicato di Arborea, presentato in modo avvincente e accessibile, soprattutto ai giovani.

Il romanzo è corredato da 30 disegni in bianco e nero e iniziali decorate nello stile delle lettere miniate medievali, tutti realizzati da Monica Tronci Pau, che dona al testo una dimensione visiva profonda. Ogni illustrazione è un richiamo al passato, ma con uno sguardo moderno, rendendo la lettura un’esperienza immersiva.

In particolare, la copertina del libro, realizzata interamente in Plastilina, ritrae una giovane Eleonora che guarda fuori dalla finestra, un elemento simbolico del romanzo, che rappresenta il legame tra passato e futuro.

L’arte di Monica Tronci Pau

Monica Tronci Pau è un’artista affermata nel campo della Plastilina, conosciuta per i suoi Plastilibri, libri illustrati interamente con questa tecnica. Oltre a creare opere uniche per bambini e adulti, Monica è impegnata dal 2011 nell’insegnamento e nella diffusione dell’arte della Plastilina, organizzando corsi e laboratori creativi. Il suo lavoro spazia anche nel mondo digitale, con un canale YouTube dove pubblica video-tutorials, e nella realizzazione di mostre di Plastiquadri e sculture tridimensionali.

L’evento del 21 settembre è quindi un’occasione non solo per conoscere il romanzo e la figura storica di Eleonora d’Arborea, ma anche per apprezzare il talento artistico e creativo di Monica Tronci Pau.

M.V.