Omaggio a Giovanni Battista – Domenica 22 settembre – Open singing

Appuntamento per l’apertura del festival domenica 22 settembre al Parco di Terramaini (ultimo ingresso del parcheggio) per l’Open singing aperto a tuttә.

Dalle 17.00 in poi il prato sarà popolato da cori in modalità juke box (accompagnati da Riccardo Zinzula al pianoforte e da Emanuele Cocco alle percussioni) cui si potrà chiedere di cantare una canzone selezionandola da un vecchio juke box, da body percussionist con i quali suonare (con Anna Rita Porcu), e da tanti giochi musicali per i bambini e le bambine (guidati da Enrica Virdis e Rita Penduzzu).

Ma oltre che ascoltare e giocare, l”invito per il pubblico è quello di cantare!

C’è una piccola composizione di Martini dedicata ad una buona tazzina di caffè che abbiamo scelto per il suo tema universale: il piacere del caffè (su questo argomento ci dirà qualcosa Giovanni Battista Martini in persona, che prenderà parte all’evento).

Il canone del caffè, questo il suo titolo, verrà insegnato, a chiunque desidera impararlo, dai tanti tutor disponibili sul prato.

Ci saranno delle prove e, alle 19.00, canteremo tutti insieme per inaugurare il festival.

Come saluto un assaggio di sapori tipicamente bolognesi, in omaggio all’ospite d’onore.

L’Open singing è realizzato in collaborazione con Elio Turno Arthemalle e con il contributo di G&G Market di Cagliari.

Informazioni

https://studiumcanticum.it/omaggio-a-g-b-martini/

https://www.facebook.com/studiumcanticum/

instagram: studiumcanticum

Contatti

[email protected]

T. 338 9403280