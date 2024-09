Novamarine: la società sarda sigla contratti per 5,9 milioni di euro per la realizzazione e vendita di imbarcazioni luxury

Olbia, 10 settembre 2024 – Novamarine S.p.A. (EGM: NOVA) (“Novamarine” o la “Società“), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver siglato, nel mese di agosto 2024, contratti per la realizzazione e la vendita di 6 imbarcazioni nel segmento pleasure, per un valore complessivo di € 5,9 milioni.

I contratti hanno ad oggetto differenti modelli della linea BS, simbolo nel mercato delle imbarcazioni da diporto luxury, e RH, caratterizzata da una combinazione di semplicità, prestazioni e design distintivo. Entrambe rappresentano l’eccellenza e l’innovazione che caratterizzano Novamarine e soddisfano le necessità dei clienti più esigenti nel settore delle imbarcazioni di alta gamma.

Le consegne delle imbarcazioni sono previste entro la fine del 2024 e nei primi mesi del 2025.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: “Solo dopo poche settimane dall’IPO, siamo soddisfatti di poter comunicare la chiusura di nuovi contratti per un significativo ammontare, a conferma della nostra capacità di saper rispettare le aspettative del mercato. Novamarine è una società in espansione che offre prodotti di qualità e, grazie alla visibilità acquisita con l’ammissione alle negoziazioni, siamo riusciti a raggiungere una clientela più vasta, continuando comunque a soddisfare le richieste dei nostri clienti storici. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di molti anni e la vendita delle ultime imbarcazioni non può che farci essere più che fiduciosi per il futuro che ci attende”.

Per altre notizie simili clicca qui