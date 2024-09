Nexim, dal Cuore Tecnologico a Sassari alla Copertura Globale per Media e Finanza grazie all’accordo siglato con Telecom Italia Sparkle

SASSARI.ha siglato un accordo strategico con Telecom Italia Sparkle, società del gruppo Tim, che detiene il monopolio globale di infrastrutture in fibra ottica. Questo accordo permette alla Società che ha il suo datacenter a Sassari di ottenere una presenza globale nella distribuzione dei contenuti, garantendo in tal modo la sicurezza dell’infrastruttura più vicina all’utente finale, la resilienza della Rete. Oltretutto il nuovo cavo sottomarino blu med appena arrivato a Golfo Aranci permetterà alla Sardegna di avere un’altissima capacità di connessione verso la penisola.

Fondata dall’imprenditore sassarese Simone Dore, Nexim si distingue oltretutto come l’unico operatore di telecomunicazioni a rappresentare l’Italia all’IBC 2024 di Amsterdam, uno dei più grandi eventi globali dedicati ai settori dei media, del broadcasting e delle tecnologie.

La partecipazione all’IBC 2024, fiera di rilevanza mondiale che riunisce migliaia di operatori nel settore dei media e della tecnologia, permette a società di rafforzare la sua posizione di leadership, offrendo soluzioni avanzate di connettività e distribuzione multimediale.

Il datacenter di Sassari gioca un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della rete CDN globale, garantendo prestazioni elevate e affidabilità per la gestione di contenuti in tempo reale. Con la sua sede principale a Milano e uffici a New York, la società continua a espandere la propria presenza internazionale. La sede operativa a Sassari ospita un datacenter strategico che supporta l’infrastruttura tecnologica dell’azienda, con una CDN completamente sviluppata in Italia.

«Grazie a un’infrastruttura globale, Sparkle garantisce a Nexim la capacità di distribuire servizi e prestazioni senza precedenti. Afferma Matteo Mulas, Head of Network Infrastructure –. A differenza di molte CDN, solitamente estere, la nostra rete è interamente progettata e sviluppata in Italia, offrendo una soluzione locale e competitiva».

Oggi la soluzione di Nexim Global è utilizzata dai maggiori broadcaster europei, da istituzioni finanziarie globali e per eventi di portata internazionale. L’accordo siglato con Telecom Italia Sparkle rafforza ulteriormente l’infrastruttura di Nexim, migliorando la capacità di offrire connettività globale a bassa latenza. Con radici a Sassari e una visione internazionale che comprende Milano e New York, Nexim continua a innovare nel settore delle telecomunicazioni, distinguendosi con una CDN interamente italiana, al servizio di clienti globali.