Navigare il Just Transition Fund: strumenti di monitoraggio per la società civile

Il, introdotto nel 2021 e attivo fino al 2027, è lo strumento chiave dell’Unione Europea per sostenere le regioni più colpite dalla transizione verso la. In Italia,di euro del fondo sono stati assegnati a Taranto (Puglia) e al Sulcis Iglesiente (Sardegna), concentrandosi su energia e ambiente, diversificazione economica, ed effetti sociali ed occupazionali.

A metà del 2024, il processo di implementazione in Italia è in ritardo, con le risorse a disposizione ancora non spese. Per conoscere meglio il JTF e il suo processo di implementazione in Italia, abbiamo organizzato un ciclo di quattro webinar a partecipazione libera, all’obiettivo di fornire alla società civile gli strumenti necessari per monitorare l’applicazione del JTF, scambiare buone pratiche e sviluppare proposte concrete per i decisori politici europei e italiani, in vista della Mid-term review.

Verranno affrontati gli aspetti principali del JTF: la Direttiva, le regole sulla partecipazione pubblica, il programma e gli investimenti previsti.

Il calendario

Mercoledì 9 ottobre, 16:45 – 18:15

“A che punto siamo con il JTF in Italia”

In questo primo appuntamento sarà restituita una panoramica sullo stato di implementazione del JTF in Italia alla presenza delle autorità istituzionali europee e italiane coinvolte nell’applicazione del Fondo con un focus sui territori interessati.

Mercoledì 23 ottobre, 18:00 – 1G:30 “Partecipazione e trasparenza nel JTF”

Si entrerà nel dettaglio di cos’è e come funziona il principio di partenariato e sul Codice europeo di condotta sul partenariato, discutendo degli strumenti che regolano la collaborazione delle autorità e il coinvolgimento di enti ed organizzazioni non governative nella pianificazione e implementazione dei fondi. Saranno presentate le funzioni dei Comitati di sorveglianza, le principali piattaforme in cui i partner sono rappresentati, informati e con cui contribuiscono attivamente alla progettazione dei programmi, con particolare attenzione al criterio della Trasparenza.

Mercoledì 6 novembre, 18:00 – 1G:30

“La qualità degli investimenti del programma JTF”

Qual è l’impatto ambientale e sociale degli investimenti a Taranto e nel Sulcis? In questo appuntamento sarà esaminata la qualità degli investimenti dell’attuale programma JTF in Italia e del loro impatto nelle zone coinvolte. Ai partecipanti verrà chiesto di suddividersi in gruppi di lavoro per elaborare proposte concrete in vista della possibilità di revisione del programma tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, fornendo concrete indicazioni nella fase di advocacy a livello europeo.

Mercoledì 27 novembre, 18:00 – 1G:30

“Quale futuro per il Just Transition Fund?”

Il webinar conclusivo porrà l’attenzione sul futuro del JTF, alla luce delle attuali discussioni riguardanti la possibilità di rinnovare o meno il Fondo nel nuovo periodo del budget europeo, a partire dal 2028. Partendo dal contesto europeo, avvieremo una riflessione sulle prospettive future del Fondo in Italia, inclusa l’opportunità e la necessità di ampliare il numero di aree interessate nel nostro paese con un panel di esperti attivi in Italia e in Europa.

La partecipazione è libera, basta registrarsi al LINK