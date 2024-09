Mikati non sarà ad Assemblea Onu: “Priorità è fermare massacri di Israele”

(Adnkronos) – Il primo ministro libanese Nijab Mikati ha annullato il suo viaggio a New York, dove avrebbe dovuto partecipare alla 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. ''Nessuna priorità al momento è più alta di fermare i massacri commessi dal nemico israeliano'', ha detto Mikati annunciando la sua decisione. "Chiedo alla comunità internazionale e alla coscienza umana di assumere una posizione chiara su questi terribili massacri. Chiediamo inoltre l'adozione di leggi internazionali per neutralizzare i mezzi tecnologici civili dagli obiettivi militari e di guerra'', ha aggiunto. Mikati ha spiegato: "Avevo intenzione di recarmi a New York per aumentare l'azione diplomatica libanese durante i lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per fermare la continua 'aggressione' israeliana contro il Libano e i massacri commessi da Israele Tuttavia, alla luce degli sviluppi legati agli attacchi israeliani al Libano, ho deciso di astenermi dal viaggiare e ho concordato, previa consultazione e coordinamento con il ministro degli Esteri Abdullah Bou Habib, i temi di un'urgente azione diplomatica in questa fase". —internazionale/ [email protected] (Web Info)