Manovra, Tajani “No alla tassa sugli extraprofitti”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Siamo assolutamente contrari alla tassazione degli extra profitti, l’abbiamo detto fin dall’inizio, ma non abbiamo avuto nessuna segnalazione in questo senso. C’è il nostro no, la considero un periodo ipotetico della irrealtà”.Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Cagliari per presentare l’adesione dei nuovi consiglieri regionali al partito rispondendo alle domande dei giornalisti, circa la possibilità di una tassazione degli extra profitti nella nuova manovra del Governo.

