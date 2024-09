Lido di Camaiore, auto investe 8 persone: 2 morti

(Adnkronos) – Tragico bilancio di un incidente stradale oggi a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca: un'auto ha investito 8 persone, 6 sono rimaste ferite e 2 sono morte. L'investimento è avvenuto in via Italica intorno alle 18. I feriti sono stati trasportati per accertamenti nei pronto soccorso degli ospedali della Versilia, di Lucca e di Cisanello Pisa. Secondo una prima ricostruzione un'auto Mercedes si è scontrata con altre due vetture e avrebbe travolto due pedoni, poi deceduti. — [email protected] (Web Info)