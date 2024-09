L’Effimero Meraviglioso: Cala il sipario su “Coloriamo l’Estate” – DOMANI (domenica 15 settembre) h 18.30 a Sinnai si chiude in bellezza con “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus

L’Effimero Meraviglioso: Cala il sipario su “Coloriamo l’Estate” – DOMANI (domenica 15 settembre) h 18.30 a Sinnai si chiude in bellezza con “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus

La magia del nouveau cirque per il III Festival di Teatro Ragazzi “ColoriAmo l’Estate” organizzato da L’Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi: DOMANI ( domenica 15 settembre ) alle 18.30 al MuA / Museo e Archivio di Sinnai la kermesse si chiude in bellezza con “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus, uno spettacolo ideato, scritto e interpretato da Virginia Viviano e Alessandra Piga sulla vita e le aspirazioni di due artiste in giro per il mondo. Una pièce poetica e coinvolgente che intreccia teatro e arti circensi, tra recitazione e mimo, giocoleria e clownerie per raccontare i sogni delle due protagoniste: «Fragolina vuole fare la ballerina, Panna vuole diventare una cantante famosa, entrambe in fondo sono alla ricerca di se stesse e dell’Amore».

Focus sull’esistenza nomade e movimentata degli artisti, attraverso lo sguardo tenero e incantato di due giovani donne che indossano la maschera dei clowns ma sotto il trucco conservano la purezza di cuore e l’innocenza dell’infanzia: una moderna favola capace di ammaliare gli spettatori, sull’importanza di credere in se stessi e di non arrendersi mai, per non rinunciare a seguire le proprie inclinazioni e cercare di realizzare i propri desideri. In un gioco di specchi tra verità e invenzione Fragolina e Panna incarnano le ambizioni e le incertezze, ma anche la determinazione e la passione di chi sceglie di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, sotto le luci della ribalta come sotto un tendone: “Clown in viaggio” è un delizioso racconto per quadri dove le due stravaganti e simpatiche eroine si confidano e si consolano, in un susseguirsi di numeri acrobatici e gags per il divertimento di grandi e piccini.

FANTASIA IN SCENA CON “IL GRANDE ALBERO DELLE STORIE” OGGI A SINNAI

L’arte della narrazione tra antiche e moderne fiabe con “Il Grande Albero delle Storie” de Le Compagnie del Cocomero, con testo di Elena Carrano e regia di Rahul Bernardelli, e con l’attrice e animatrice Selene Manca nel ruolo di Curiosa, in cartellone OGGI ( sabato 14 settembre ) alle 18.30 al MuA / Museo e Archivio di Sinnai nel penultimo appuntamento del III Festival “ColoriAmo l’Estate”.

“ColoriAmo l’Estate” / Festival di Teatro Ragazzi giunto alla terza edizione è organizzato da L’Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo del MiC / Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Sinnai.

INFO & PREZZI

biglietti: 3 euro

per informazioni: [email protected]