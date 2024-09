Lavoro, Calderone: “Dal primo ottobre obbligatoria patente a punti, domani la circolare” – Video

(Adnkronos) – "Dal primo di ottobre" al via la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, arrivando a Divinazione-Expo24 a Siracusa per un incontro nell'ambito del G7. "Domani mattina esce la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, domani in giornata e ci sono tutte le indicazioni", ha spiegato. — [email protected] (Web Info)