L’allarme Dell’usb Sanità

L’allarme Dell’usb Sanità , Dal 1° Settembre l’ARNAS Brotzu è senza la Direzione Amministrativa. Rischiano il blocco, gli stipendi di oltre 3000 dipendenti, procedimenti, gare d’appalto e delibere.

Gianfranco Angioni dirigente USB Sanità e componente della Delegazione Trattante della RSU

Dal 1° Settembre per sopraggiunti limiti di età il Direttore Amministrativo dell’Arnas Brotzu Dott.Ennio Filigheddu è andato in pensione, lasciando vuota la titolarità della Direzione Amministrativa.

Denuncia Angioni

In una fase così delicata, dove è in atto un riassetto sanitario e il nuovo accorpamento del Microcitemico, è fuori dubbio che tutti i procedimenti sono messi a rischio senza la presenza del Direttore Amministrativo, figura fondamentale per supervisionare, organizzare e coordinare i servizi amministrativi, contabili e finanziari.

Considerato che il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza anche per il pagamento degli stipendi di oltre 3000 lavoratori, ci saremo aspettati che si fosse perseverato a ricercare la continuità amministrativa, visto il preminente interesse pubblico.

Puntualizza il Sindacalista,

Il Direttore Amministrativo in questi anni oltre a dimostrare competenza, si è sempre dimostrato sensibile e disponibile allo scopo di ricercare ogni soluzione indispensabile a salvaguardare i lavoratori e tutti gli aspetti non solo amministrativi ma anche sanitari. Ed era frequente vedere alla porta del suo ufficio le diverse professionalità in attesa di essere ricevute e ascoltate.

Come Sindacato avevamo auspicato il proseguo dell’ incarico, anche alla luce delle indicazioni esplicitate nel parere del Ministero della Funzione Pubblica, che hanno permesso ad altre realtà Ospedaliere di poter proseguire il rapporto di collaborazione dei Direttori anche in età pensionabile.

La richiesta del sindacalista, a questo punto chi ha la responsabilità istituzionale deve valutare se le deliberazioni, senza la firma del Direttore Amministrativo, resa indispensabile per qualsiasi atto anche al verificarsi di eventi straordinari, siano lineari a quanto disciplinato dalle norme. Sarebbe gravissimo e catastrofico se tutti gli atti, i pagamenti e i vari procedimenti, venissero annullati per illegittimità di forma e di contenuto. Conclude Angioni