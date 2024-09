Domenica alle ore 16 una delle partite più interessanti della seconda giornata di Eccellenza. I giallorossi cercano un altro risultato positivo dopo la vittoria all’esordio sul campo del Calangianus

L’Alghero debutta in casa contro l’Ossese

Si preannuncia come una delle partite più interessanti della 2ª giornata di Eccellenza: domenica alle 16 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia si affrontano Alghero e Ossese.

Dopo la vittoria all’esordio, al “Signora Chiara” di Calangianus, per la squadra di mister Giandon subito un test impegnativo contro una delle formazioni che ambiscono alla vittoria del campionato. Una sfida che si ripeterà anche a ottobre in Coppa Italia, con l’Ossese che è peraltro detentrice.

«Domenica sarà il nostro esordio in casa in Eccellenza dopo dieci anni di assenza in questa categoria e avremo di fronte una delle squadre migliori del torneo e che in questi ultimi anni è stata sempre protagonista. Non mancheranno nemmeno gli stimoli come non dovranno mancare personalità e attenzione» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.

Rispetto alla partita della settimana scorsa potrebbe esserci qualche novità nella formazione. Dovrebbe esserci anche il centrocampista serbo Djordje Brboric, uno degli ultimi arrivati in casa Alghero, ora pronto a scendere in campo.

