La Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura ospita la mostra “Ricordi e colori d’oriente” di Leokadia Sas Buffoni

Inaugurazione giovedì 12 settembre alle 18

Dal 12 al 27 settembre la Biblioteca Universitaria di Sassari ospiterà nelle sale espositive, al piano terra del Complesso Monumentale dell’Ex Ospedale Civile SS. Annunziata (Piazza Fiume), la mostra “Ricordi e colori d’oriente – Acquerelli e libri d’arte cinesi” della pittrice Leokadia Sas Buffoni.

La mostra, organizzata dalla Biblioteca Universitaria di Sassari in collaborazione con l’International Inner Wheel di Porto Torres e l’International Inner Wheel Sassari Castello, sarà inaugurata da Giovanni Fiori, direttore della biblioteca, giovedì 12 settembre alle ore 18.00.

L’esposizione ospita alcune delle opere più significative di Leokadia Sas Buffoni, acquerelli che raccontano come l'”Oriente” sia diventato per l’artista la dimensione della sua espressività artistica. Si completa inoltre con una selezione di strumenti di scrittura e cimeli della cultura orientale, insieme a carte e volumi appartenenti all’artista e alla Biblioteca Universitaria di Sassari.

La pittrice Leokadia Sas Buffoni è nata in Polonia, dove si è laureata in Lingue e Letteratura Romanza. Ha vissuto, insieme con il marito, l’economista Nando Buffoni, molti anni in Asia. Durante la sua lunga permanenza nella Filippine ha studiato pittura cinese nell’Istituto “Chinese Artists Guild” sotto la guida del Professor Chen Bing Sun, famoso pittore, calligrafo e poeta cinese.

Ha partecipato a numerose mostre collettive di pittura cinese e ha tenuto diverse mostre personali nelle Filippine, in Polonia e in Italia.

La mostra resterà visitabile fino al 27 settembre, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 14.

La Biblioteca Universitaria di Sassari, Biblioteca Pubblica Statale del Ministero della Cultura, ha sede in via Enrico Costa 57 / Piazza Fiume.