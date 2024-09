Jennifer Lopez, dopo il divorzio con Ben Affleck lo scatto mano nella mano con Matt Damon

(Adnkronos) –Jennifer Lopez e Matt Damon mano nella mano al Toronto International Film Festival. I due, come mostra 'Page Six', sono stati fotografati durante una conversazione privata all'after party di 'Unstoppable', film prodotto dalla società di Damon e dall'ex marito Ben Affleck con la loro Artists Equity. Per l'attrice e cantante è la prima uscita pubblica dalla richiesta del divorzio. Affleck, invece, grande assente all'anteprima della pellicola. Un testimone, come riporta 'People', ha raccontato di aver visto Lopez e Damon chiacchierare per più di 20 minuti, durante la serata che si è svolta all'Epoch Bar & Kitchen Terrace del Ritz-Carlton. "Hanno avuto una lunga e profonda conversazione", dice. Nessun rancore, quindi, tra JLo e il protagonista di 'Jason Bourne', che alla notizia del divorzio ha mostrato sostegno al suo amico di lunga data. I due attori, infatti, sono stati visti insieme in un ristorante a Los Angeles. Alla cena erano presenti anche la moglie di Damon, Luciana, e le loro figlie. — [email protected] (Web Info)