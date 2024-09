Il Cagliari cerca la prima vittoria contro un Empoli ancora imbattuto. Ecco le quote dei bookmakers sul match dell’Unipol Domus

Torino, 19 settembre 2024 – Cagliari-Empoli sarà la sfida tra il presente e il recente passato del tecnico Davide Nicola. All’Unipol Domus i sardi cercano la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi iniziali seguiti da due sconfitte. Lo 0-4 casalingo contro il Napoli, soprattutto, ha già minato l’entusiasmo iniziale dei rossoblù per il nuovo corso. In Sardegna arriva l’Empoli di Roberto D’Aversa che dopo le prime quattro giornate è ancora imbattuta. I toscani hanno preso ancora più fiducia dopo aver bloccato sullo 0-0 la Juventus. Siamo solo nella primissima parte di stagione, ma i punti conquistati diventato già molto importanti.

Per questo il Cagliari non può fallire l’appuntamento con una vittoria che significherebbe togliersi dalle zone caldissime. I sardi hanno viaggiato troppo tempo nella passata stagione in zona retrocessione e non vogliono ripetere l’esperienza anche in questa annata. Gli azzurri sono però veramente in un gran bel momento di forma e D’Aversa sembra aver trovato la chiave giusta per far rendere al meglio la propria squadra.

Tuttavia, il fattore campo conta ancora, e per i bookmakers sono gli uomini di Davide Nicola a partire con il favore dei pronostici.

Fiducia ai padroni di casa da parte dei traders – Il Cagliari ha senz’altro più bisogno di punti, l’Empoli non vuole però perdere l’imbattibilità per continuare a muovere la classifica e tenersi lontano dalla zona retrocessione. I rossoblù faranno di tutto per dare la prima gioia ai propri tifosi in campionato e per non vivere un’altra stagione in affanno e in rincorsa. Una vittoria del Cagliari è quotata da Betclic a 2.21, un pareggio a 3.30 e un successo dell’Empoli a 3.38. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.10, mentre l’Under 2.5 a 1.60

Nell’ultima sfida non ci furono gol – Cagliari e Empoli si sono incontrate l’ultima volta all’Unipol Domus nell’ultima partita del 2023. Il 30 dicembre 2023 fu uno scialbo 0-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 7.50. L’ipotesi considerata più probabile è l’1-1 che Betclic quota a 5.50. Un successo per 1-0 in favore dei sardi è invece quotato a 6.00.

Piccoli-Pavoletti: è ora di segnare – Oltre ai punti, ovviamente, il Cagliari ha un disperato bisogno di gol. Sia i nuovi che i senatori devono dare di più. Un gol di Roberto Piccoli è quotato da Betclic a 3.20 (Sisal lo quota a 3.00). Una rete di Leonardo Pavoletti è invece quotata da Betclic a 3.50, mentre uno di Zito Luvumbo a 4.50. L’Empoli si affiderà ai suoi talenti italiani Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito. Una loro realizzazione è quotata per entrambi a 4.00.

