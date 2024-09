Il 20 settembre “Music of the people” con Cantico dal Mare alla Finanza Vetza di Orosei

l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra) porta ad Orosei (presso il cortile dell’edificio storico “Sa Finanza Vetza”, alle ore 19.30)da Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra) con il progetto “Cantico dal Mare”.

Il concerto prevede un percorso fra musica e parole proponendo suoni provenienti dalle nostre radici che uniscono terre diverse mediante l’esecuzione di brani appartenenti al repertorio tradizionale e popolare in lingua sarda, napoletana, calabrese e siciliana.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, pure con la collaborazione dell’APS Itinera Romanica – Amici del Romanico, del Comune e della Pro Loco di Orosei, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

L’ingresso al concerto è gratuito.