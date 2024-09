Hierbas Jesolo: una notte magica con il Fantasy Party e tanti ospiti vip

L’estate sta per concludersi, ma a Jesolo il divertimento non finisce mai. Per tutti coloro che desiderano prolungare la stagione estiva e chiudere in bellezza, Hierbas Jesolo Lido ha in serbo un evento esclusivo che si preannuncia come uno degli appuntamenti più imperdibili dell’anno. Domenica 15 settembre, Hierbas si trasformerà nel palcoscenico di un’esperienza unica: la Fantasy Party, organizzata in collaborazione con Fantasy Studio Event Agency.

La serata avrà inizio alle 20:30 con una cena spettacolo che promette di essere un vero e proprio viaggio sensoriale. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti raffinati in un’atmosfera sofisticata, creata appositamente per avvicinare i partecipanti e prepararli all’esplosione di energia che seguirà. La cena sarà infatti il preludio a una notte di festa e glamour, dove l’intrattenimento sarà protagonista assoluto.

A partire dalle 22:30, le luci si abbasseranno e la musica inizierà a risuonare, segnando l’inizio della Fantasy Party. Quest’ultima si distinguerà per il suo mix di musica, performance live e momenti di intrattenimento unici. Gli ospiti potranno ballare fino a tarda notte, lasciandosi trasportare dalla magia di un evento che ha tutte le carte in regola per diventare leggendario.

Madrine della serata: una parata di personaggi pubblici

Uno degli elementi che rendono la Fantasy Party così speciale è senza dubbio il cast di eccezione che parteciperà all’evento. Le madrine della serata sono vere e proprie icone dell’intrattenimento, celebri per la loro bellezza, carisma e professionalità. Tra i nomi più attesi troviamo Martina Smeraldi, giovane star del panorama internazionale, e la sensuale Priscilla Salerno, che con la sua presenza scenica promette di stregare il pubblico.

A loro si uniranno altre figure di spicco come Vittoria Risi, conosciuta per la sua eleganza e fascino, e Brigitta B, il cui stile inconfondibile non mancherà di lasciare il segno. La lista delle madrine è lunga e comprende anche Laura Fiorentino, Giulia Diamond, Benny Green, Valeria Visconti, Cristina Miller ed Elena Spanó.

E non è finita qui! Altri nomi di grande rilievo che parteciperanno alla serata includono:

Sofia Bellucci

Dominique Palermo

Debora Argentino

Rebecca Volpetti

Michelle Brown

Vanessa Sardi

Vittoria Vinci

Ale Danger

Jolie Innocenti

Liana Winter

Ledy Fenech

Nataly Beauty

Vera Di Leo

Jennyfer Stone

Francesca Palma

Cybercoxx

Ramona Pepe

Giada Latino

Giulia Truce

Cora Kait

Monica Loren

Susanna Bella

Bambolina

Victoria Nyx

Dalila Dark

Yara Costa

Mali Ubon

Lia Fox

Irina Blaze

Nancy Flo

Oltre a loro, saranno presenti anche alcune figure maschili della scena dell’intrattenimento:

Andrew Gose

Jaxx23

Blackbull