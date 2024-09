Harry compie 40 anni, gli auguri social della Royal Family

(Adnkronos) – "Felice 40esimo compleanno al Duca di Sussex", "Auguriamo al Duca di Sussex un felice 40° compleanno". Con un reel e un post sui canali social ufficiali, la famiglia reale britannica festeggia il principe Harry, nato a Londra il 15 settembre 1984. Dopo i tanti interrogativi sui rapporti con la Corona, e in attesa delle ultime indiscrezioni e retroscena sulle reazioni della Royal Family al compleanno del secondogenito residente negli Usa, ecco intanto i messaggi di auguri pubblici al duca. Identica la foto scelta sia sull'account della Royal Family sia su quello del principe William e della principessa Kate. Harry intanto trascorrerà la giornata ''in tranquillità in famiglia'' in California, per poi partire per una ''vacanza tra ragazzi con alcuni amici intimi''. Lo ha raccontato lo stesso Duca dei Sussex alla Bbc, ricordando nei giorni scorsi che era ''ansioso per i suoi 30 anni'', ma ora è ''emozionato per i 40''. Negli ultimi dieci anni, Harry racconta come la sua vita sia cambiata e ricorda in particolare come "diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita e mi ha permesso di concentrarmi meglio su tutto il mio lavoro". Se oggi trascorrerà un tranquillo momento in famiglia, dieci anni fa il suo trentesimo compleanno è stato decisamente diverso, ricorda il quotidiano britannico Metro. Per Harry era stata organizzata una festa sfarzosa a Chatham House, dove erano presenti anche il fratello, il principe William, e sua moglie Kate. Poi ''il principe si era goduto un fine settimana spensierato a Las Vegas, solo pochi mesi dopo la rottura con l'ex fidanzata Cressida Bonas'', scrive il giornale. Due anni dopo ha incontrato Meghan, diventata poi sua moglie. —internazionale/ [email protected] (Web Info)