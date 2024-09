Grande partecipazione per Il raduno “Alfainsieme” a Cirras, organizzato dal Club SardegnAlfa A.S.D

di Michele Vacca

Il raduno “Alfainsieme” a Sant’Antonio – Cirras – nel comune di Santa Giusta, svoltosi il 1° settembre 2024, organizzato dal Club SardegnAlfa A.S.D, associato Ufficiale Alfa Romeo ormai da 4 anni, è stato un evento che ha lasciato il segno nella comunità degli appassionati di Alfa Romeo e non solo. Stefano Manca, presidente dell’associazione, ha voluto condividere le sue riflessioni e i suoi ringraziamenti dopo quattro giorni di intensa attività e grande successo.

Un Gruppo Straordinario

“Questi quattro giorni sono stati interminabili ma pieni di soddisfazioni”, ha dichiarato Stefano Manca, con la voce ancora carica di emozione. “Ogni giorno che passa, divento sempre più consapevole di quanto siamo un gruppo fantastico, una grande famiglia allargata. Nonostante la stanchezza fisica e mentale, siamo riusciti a superare ogni ostacolo grazie al lavoro egregio del nostro staff e al sostegno incondizionato delle nostre famiglie, mogli e fidanzate, che si sono messe in prima linea con noi.”

Numeri da Record

Il presidente ha poi snocciolato i numeri dell’evento, che parlano da soli: “Abbiamo riunito 117 Alfa Romeo, elegantemente schierate nel Parco di Cirras, e accolto 267 persone a pranzo. È stata una giornata splendida, resa possibile dalla partecipazione di ogni singolo socio e di tutti gli amici che ci hanno raggiunto per condividere questo momento speciale.”

Il Programma della Giornata

Il raduno ha offerto una giornata ricca di attività che ha saputo coinvolgere e appassionare tutti i partecipanti, grazie a un programma ben strutturato e ricco di momenti significativi.

La giornata ha avuto inizio alle ore 09:00, quando i partecipanti hanno iniziato ad affluire presso il luogo dell’evento. L’ingresso delle auto è stato organizzato con precisione, permettendo a tutti di ammirare i veicoli esposti fino alle 11:30, orario in cui si è svolta la Santa Messa. Durante la cerimonia, un momento di grande importanza è stata la benedizione delle auto, simbolo di protezione e augurio per tutti i presenti.

Dopo la Messa, alle ore 13:00, i partecipanti si sono riuniti per il pranzo, un’occasione perfetta per socializzare e scambiarsi esperienze in un’atmosfera conviviale e rilassata.

Il pomeriggio è stato altrettanto dinamico, con attività pensate per intrattenere grandi e piccoli. Alle 14:30, i bambini hanno potuto divertirsi con il trucca bimbi, mentre gli adulti hanno visitato gli stands dimostrativi, che hanno offerto interessanti spunti e presentazioni di prodotti.

Alle ore 16:00, l’attenzione si è concentrata sulla premiazione delle auto, un momento atteso da tutti. I premi sono stati assegnati nelle categorie “Miglior auto storica”, “Miglior auto moderna”, “Miglior tuning” e “Best Expo”, riconoscendo l’impegno e la passione dei proprietari. La giornata si è conclusa con l’estrazione della lotteria benefica, che ha aggiunto un ulteriore tocco di solidarietà all’evento.

Un Ringraziamento Collettivo

Stefano Manca non ha mancato di esprimere la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione: “Voglio ringraziare il comune di Santa Giusta per averci offerto la location e il patrocinio, il personale di primo soccorso, che ha garantito la nostra tranquillità in una giornata particolarmente calda, e lo staff trucca bimbi, che ha fatto divertire i nostri bambini. Un grazie speciale va ad Antonella Casula di IVI, che ha passato con noi una splendida giornata, illustrandoci il loro importante lavoro a sostegno dei bambini e dei reparti pediatrici.”

“Grazie anche agli amici dell’Alfa Doppio Corpo Sassari Club per la presenza con le loro splendide auto e per la fantastica compagnia,” ha aggiunto Manca, sottolineando l’importanza delle relazioni instaurate con altri club. “E un ringraziamento sentito ad ACI Oristano, ACI Sassari, ACI Sport, ACI Storico per il patrocinio e per averci fornito tutto il materiale necessario per la manifestazione.”

Il Supporto degli Sponsor

“Non posso dimenticare i nostri sponsor,” ha continuato Manca. “Grazie a Ste Coiana per aver offerto la materia prima per i pasti e ai soci Gabriele Marras e amici per la donazione di frutta e verdura. E, naturalmente, grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente alla riuscita dell’evento.”

Un Lavoro di Squadra

Infine, il presidente ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra: “Un grande grazie va a tutto lo splendido e laborioso Direttivo e Staff Ufficiali, che hanno lavorato duramente per far sì che questa nuova esperienza fosse un successo. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.”

Solidarietà e Beneficenza

Oltre al successo organizzativo, la manifestazione ha permesso di raccogliere 750 euro, devoluti all’associazione IVI per il sostegno dei bambini nei reparti pediatrici, dimostrando ancora una volta l’importanza della solidarietà all’interno della nostra comunità.

Guardando al Futuro

“Adesso ci godremo il meritato riposo,” ha concluso Stefano Manca, “ma state sereni, ci risentiremo presto, perché con una squadra come la nostra, il prossimo successo è già all’orizzonte.”

Con queste parole, il presidente ha chiuso un capitolo di grande successo, lasciando intendere che la storia del Club SardegnAlfa A.S.D avrà un futuro radioso.

M.V.