Gp Singapore, varano invade la pista: la folle corsa sul circuito – Video

(Adnkronos) – Un varano in pista nel Gp di Singapore e le monoposto si devono fermare. La terza sessione di prove libere del Gp di F1 è stata interrotta dopo dieci minuti, per un'invasione di pista: protagonista, un varano. Una passeggiata sul circuito per il rettile che è stato poi messo in sicurezza dagli steward, dopo un inseguimento a piedi. Le prove finali del Gran Premio sono state sospese per diversi minuti sul circuito cittadino di Singapore: piloti fermi ai box tra i sorrisi, mentre gli steward si occupavano del rettile. La presenza di animali in pista non è una novità per il circus. Nel 2003 l'episodio più teatrale, con la presenza di una tigre in pista. Dopo l'exploit del varano, motori di nuovo accesi. Si profila un altro weekend ad alta tensione tra la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, leader del Mondiale, le McLaren arrembanti e le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. — [email protected] (Web Info)