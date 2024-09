Festival Melos, giovedì 26 settembre il chitarrista Marco Carta alla Biblioteca universitaria di Sassari

Giovedì 26 settembre la rassegna itinerante Festival Melos torna a Sassari con lo storico Alessandro Ponzeletti e un brano di Roberto Piana in prima mondiale

Torna a Sassari il Festival Melos, rassegna itinerante che alla musica unisce la storia dell’arte. Giovedì 26 settembre alle 18,30, nella cappella della Biblioteca universitaria in via Enrico Costa 57, è in programma il recital del chitarrista Marco Carta che eseguirà musiche di Heitor Villa-Lobos e del compositore sassarese Roberto Piana. Il concerto sarà preceduto, come d’abitudine, dalla presentazione storico-artistica curata da Alessandro Ponzeletti del luogo che ospita la serata, stavolta l’ex ospedale Santissima Annunziata, uno degli edifici più rappresentativi della città, costruito a metà del XIX secolo.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di un brano in prima mondiale, la sonata Saudade scritta da Roberto Piana in memoria dell’autore brasiliano Heitor Villa-Lobos, noto in particolare per le sue composizioni per chitarra. Il brano è stato pubblicato dalla prestigiosa casa editrice canadese Les productions d’Oz, specializzata in opere per chitarra, e mai eseguito finora. Saranno inoltre eseguiti Trois Esquisses di Roberto Piana, Cinq Préludes e Suite populaire bresilienne di Heitor Villa-Lobos.

Marco Carta, diplomato con lode al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, è vincitore di oltre venti premi tra concorsi nazionali e internazionali, tra cui London International Guitar Competition, International Guitar Competition Jose Tomàs a Petrer in Spagna, Concorso Giulio Rospigliosi, Concorso Luigi Mozzani, Riviera Etrusca. È stato selezionato dall’International Guitar Foundation per il programma Young Artist Platform. Ha inoltre vinto borse di studio all’Accademia Chigiana di Siena, alla Segovia Guitar Academy, a Bologna e Monterotondo. Collabora da tempo con Roberto Piana, di cui ha eseguito in prima mondiale Trois Esquisses e la versione per chitarra classica di Capriccio sul nome di B.A.C.H. e sta curando lo studio della produzione integrale del compositore sassarese per un prossimo progetto discografico. Il concerto è patrocinato e sostenuto da Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Alghero, Camera di Commercio di Sassari nel progetto Salude e Trigu, Fondazione di Sardegna e Fondazione Alghero, Biblioteca Universitaria di Sassari. Il Festival Melos, arrivato alla decima edizione, è curato dal Centro Studi Saser e ha fatto tappa a Cracovia in Polonia, nella chiesa e nel chiostro di San Francesco ad Alghero e nella chiesa del Rosario a Sassari.