Festival Éntula: Andrea Pau presenta il suo nuovo libro “Bestie vs umani” a Villaspeciosa domani, lunedì 23 settembre

Andrea Pau è tornato in libreria con “Bestie vs umani” (Il Battello a Vapore), una bella storia con tantissimi personaggi esilaranti tra cui Alca e Due, le ultime esemplari della loro specie. Alca si è salvata dall’estinzione, quasi un secolo prima, perché rimasta congelata dentro un blocco di ghiaccio; Due invece è stata de-estinta, clonata dal DNA della sorella. Da quando sono fuggite dal laboratorio che le studiava, tramano vendetta insieme a Tigre, Balena, Panda, Tartaruga e altri animali in via di estinzione: possibile che l’adulto di homo sapiens sapiens continui a gozzovigliare mentre loro potrebbero non arrivare a martedì prossimo?

Con questa storia tutta da ridere, l’autore consegna ai ragazzi – e agli adulti – importanti riflessioni sull’impatto che le azioni dell’uomo hanno sulla natura e sulla vita degli animali. Di questo e dei protagonisti della storia parlerà domani, lunedì 23 settembre, alle 18 nella libreria Librart di Villaspeciosa. Al suo fianco ci sarà Daniela Idili.

L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Librart.

Andrea Pau (1981) è sceneggiatore e autore di libri per ragazzi. Collabora con Book on a tree. Tra i suoi libri, la serie di Rugby Rebels di Einaudi e di Dinoamici di DeAgostini, Nome di battaglia Magda (Solferino, 2019) e Il terzo piano (Dana, 2017).

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberoscon il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.