Festival “Cammei”, domenica 22 settembre la quinta data

Sarà dedicata a un’altra “prima assoluta” la quinta data del Festival “Cammei Contemporanei”, rassegna che si svolgefino al 19 ottobre.

Domenica 22 Settembre, alle ore 19.00, sarà di scena il Trio Kadossene (Pietro Nonnis al flauto, Pasquale Iriu al clarinetto e Sonia Vargiu al fagotto) che si esibirà al Palazzo Regio di Cagliari in una prima assoluta.

Porteranno musiche dei Maestri G. Medas (“Tre spunti popolari della Sardegna/Per tre Legni”) e F. Devienne (“Trio in sol maggiore Op. 61 n°4”, e “Trio in sib. Maggiore Op. 61 n° 5”).

Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, il Festival “Cammei Contemporanei” propone una serie di concerti che presenteranno opere in prima esecuzione assoluta dedicate alla musica contemporanea.

L’ingresso è gratuito.

Pietro Nonnis – nasce a Cagliari nel 1999. Intraprende lo studio del flauto in giovane età con il maestro Salvatore Saddi presso il conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, dove ottiene il diploma di vecchio ordinamento nel 2017, nella classe del maestro Enrico Di Felice. Nel 2021 consegue il Diploma Accademico di II livello in flauto, ottenendo il massimo dei voti e la lode. Nel 2022 inizia il biennio di Musica d’insieme al conservatorio di Bergamo, sotto la guida dei maestri Paola Bonora per il flauto e Alfredo Zamarra per la musica da camera. Attualmente frequenta il Master di II livello per professori d’orchestra presso il conservatorio di Cagliari, e il corso annuale di flauto alla “MARTHA” accademy a Palermo, dove si sta perfezionando con i maestri Riccardo Ghiani, Silvia Careddu e Benoît Fromanger.

Ha frequentato come allievo effettivo masterclasses di flauto e musica da camera con i maestri Riccardo Ghiani, Francesco Loi, Julien Beaudiment, Michel Moragues, Stefano Parrino, Carlo Ipata, Gils Millet, Johanns Thorsten.

Nel 2023 ottiene il primo premio al terzo concorso flautistico A. Faja.

Collabora con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari, con la “Fondazione Pergolesi Spontini” di Jesi (AN), con l’Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt”, con l’Orchestra Regionale Sarda, e con le associazioni “Incontri Musicali”, “Amici della Musica” di Cagliari, “Spaziomusica”, “TiConZero”, “Ennio Porrino” di Elmas, “Anton Stadler” di Iglesias.

Dal 2020 detiene la cattedra di musica presso la scuola primaria “Infanzia Lieta” di Cagliari e parallelamente porta avanti l’attività di insegnante di flauto in diversi laboratori e scuole del territorio.

Pasquale Iriu – Nel 1987 si diploma in clarinetto sotto la guida di Remigio Aledda al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. In seguito consegue il diploma accademico all’Accademia Superiore di Musica “Lorenzo Perosi” di Biella, dopo aver frequentato il

corso triennale tenuto da Antony Pay. Si perfeziona con personalità del mondo musicale fra i quali Giuseppe Garbarino, Alessandro Carbonare, Fabrizio Meloni, Bruno Canino, Pietro Borgonovo. Nell’aprile del 2007 consegue, sempre al Conservatorio di Musica di Cagliari, il diploma accademico di secondo livello, con il massimo dei voti e la lode. Partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui: Concorso “Giulio Briccialdi” di Terni, Concorso “Vito di Lena” di Roma, Concorso “Città di Sassari”, Concorso “Golfo degli Angeli” di Cagliari, Concorso “Città di Genova”, Concorso “Città di Fasano”. Dal 1988 svolge attività concertistica in varie formazioni, collaborando con associazioni quali “Ente Concerti di Oristano“, Associazione “Spazio Musica” di Cagliari, Associazione musicale “Accademia” di Cagliari, Associazione musicale “La Nuova Idea” di Formia. Dal 2000 al 2002 è primo clarinetto nella Banda Centrale della Marina Militare (Roma). Dal 2003 è docente di clarinetto alla Scuola Media n. 3 (ad indirizzo musicale) “Leonardo Alagon” di Oristano. Dal 1993 collabora con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, sia in veste di solista che di primo clarinetto, ruolo che ricopre stabilmente dal maggio 2008.

Sonia Vargiu – Diplomata nel 2016 presso il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari sotto la guida del M° Alessandro Mura, prosegue gli studi a Vienna con Patrick De Ritis, primo fagotto dei Wiener Symphoniker e, parallelamente, si perfeziona con docenti di fama internazionale quali Giorgio Mandolesi, Giuseppe Lo Curcio per il fagotto e Jurij Likin,

Aldo Salvetti e Francesco di Rosa per la musica da camera.