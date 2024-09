F1 Gp Singapore, Norris in pole davanti a Verstappen. Nono Leclerc

(Adnkronos) –Lando Norris conquista la pole position sul circuito cittadino del Gp di Singapore. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in 1.29.525 piazzandosi davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che risale un po' a sorpresa in 1.29.525. Terza la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra George Russell. Quinta l'altra McLaren di Oscar Piastri che si piazza davanti alla Haas di Nico Hulkenberg, l'Aston Martin di Fernando Alonso, Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e le due Ferrari di Charles Leclerc nono, ma al pilota monegasco è stato tolto il tempo per un track limits in curva 2, quando poteva essere quinto. Decima l'altra rossa di Carlos Sainz che era andato a muro durante il Q3. — [email protected] (Web Info)