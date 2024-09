Elezioni Professioni Sanitarie Milano, appello al voto del Presidente

MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 20 settembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00, sabato 21 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e domenica 22 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si terranno, le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio. Il presidente Diego Catania ha spiegato in un’intervista a Italpress perché è importante per i professionisti dell’Ordine partecipare all’appuntamento elettorale. (ITALPRESS)

