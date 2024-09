È stato scoperto un nuovo gruppo sanguigno: si chiama MAL e da 50 anni era un mistero

(Adnkronos) – Dopo mezzo secolo di ricerche, la scoperta: è stato identificato un nuovo gruppo sanguigno. Si chiama Mal, è rarissimo ed è stato scoperto dai ricercatori del National Health Service Blood and Transplant nel Regno Unito nel South Gloucestershire, con il supporto dell'University di Bristol. Non è possibile ancora quantificare il numero di persone in tutto il mondo che avranno enormi benefici in seguito all'individuazione di questo nuovo gruppo sanguigno. Le ricerche iniziarono nel 1972 quando nel campione di sangue prelevato da una donna in gravidanza fu rilevata l'assenza di un antigene che si credeva fosse universale, perché trovato fino a quel momento su tutti i globuli rossi. Negli anni si è scoperto che l'antigene l'AnWj, mancante in quella donna, è altamente prevalente: si trova nel 99,9% della popolazione. Solo ora però questo nuovo studio ha chiarito le basi genetiche finora sconosciute di questo antigene, il che permetterà di effettuare dei test e garantire trasfusioni più sicure. — [email protected] (Web Info)