Domani a Cagliari gli ultimi appuntamenti al Lazzaretto; in serata i concerti dello special quartet Mannutza – Ionata – Zeppetella – Mashin

Quinta giornata,(domenica 15) a, per il festival; l’ultima in programma alprima dell’finale di(21 settembre) a Villa Binaghi.

Il primo appuntamento in agenda, alle 11.30, è un nuovo incontro con Enrico Merlin ; già ospite del festival la sera prima, il musicista e musicologo, autore del monumentale “ 1000 dischi per un secolo “, presenta “ Bitches Brew “, il saggio scritto a quattro mani con Veniero Rizzardi, sullo storico disco di Miles Davis; nel libro, edito da Il Saggiatore, i due hanno ricostruito la genesi dell’album che ha sancito la “svolta elettrica” del leggendario trombettista, consultando per la prima volta un corposo materiale d’archivio, compresi i nastri originali delle sedute di registrazione.

Due diverse iniziative all’insegna della bicicletta confluiranno al Lazzaretto : una è l’ormai consueta “pedalata jazz” promossa in collaborazione con l’associazione ciclo-ambientalista FIAB Cagliari (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che promuove e incentiva l’utilizzo delle due ruote a pedali come mezzo di trasporto, di conoscenza, di svago e di fruizione naturale del territorio; l’altra è il Murales Bike Tour in partenza alle 10 dal Lazzaretto, dove il LazzaRentBike mette a disposizione le proprie bici per una passeggiata lungo la Galleria del Sale , il percorso che dal porticciolo di Su Siccu conduce al Parco di Molentargius, alla scoperta delle oltre cinquanta opere, tra murales, installazioni e sculture realizzate dal 2014 in questa “galleria d’arte contemporanea a cielo aperto”. Giunte al “traguardo” al Lazzaretto, le due pedalate troveranno ristoro nell””Aperitivo in jazz” di Cin Cin Cannonau , la manifestazione itinerante a cura dell’associazione Botteghe in Piazza dedicata al principale vitigno a bacca rossa della Sardegna, che da venerdì propone al festival una degustazione a tema ogni volta diversa: quella in programma domani (domenica) alle 12.30 sarà dedicata all’abbinamento di vini e formaggi di Marmilla e Trexenta.

In serata, gli ultimi due concerti in programma sul palco del Lazzaretto . Composizioni originali ispirate alla migliore tradizione jazzistica e all’attuale scena newyorkese, brani pop rivisitati in chiave jazzistica, arrangiamenti di standard con soluzioni poliritmiche, composizioni originali e di grandi musicisti contemporanei: si annuncia così il programma proposto dallo special quartet al centro dei riflettori a partire dalle 20.15, che riunisce tre volti noti della scena jazzistica nazionale – Max Ionata al sax tenore, Fabio Zeppetella alla chitarra e Luca Mannutza all’organo hammond – insieme al batterista russo Sasha Mashin .

Poi, gran finale con un altro quartetto, quello di Fabrizio Bosso , che al trombettista torinese affianca il pianista Julian Oliver Mazzariello, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci alla batteria: compagni di viaggio che dal doppio live “State of the art”, del 2017, e dopo tanti concerti, hanno dato vita nel 2020 (subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del coronavirus) all’album che detterà la rotta del concerto: “We4”, rappresentazione compiuta, nel suono, nell’interplay e nella composizione, dell’intesa fra i quattro musicisti. Dotato di ineccepibile tecnica strumentale e grande lirismo, Fabrizio Bosso ha sviluppato la sua crescita artistica e la sua carriera confrontandosi con tutti i generi musicali, pur rimanendo sempre fedele alla sua radice jazzistica. Nella sua intensa attività concertistica, porta sui palchi di tutto il mondo una grande ricchezza melodica e la cantabilità tutta italiana che rende il suono della sua tromba immediatamente riconoscibile.

L’ingresso alla serata costa 23 euro (più 3 di diritti); biglietti in prevendita online su www.boxofficesardegna.it .

Calato il sipario sul Lazzaretto , Forma e Poesia nel Jazz ha ancora un appuntamento in calendario per completare la sua ventisettesima edizione: sabato prossimo (21 settembre) concerto di piano solo di Federico Battista Melis nel giardino di Villa Binaghi , in via Cesare Battisti; in programma musiche di Debussy, Ravel, Chopin, Albéniz, Castelnuovo-Tedesco e dello stesso pianista cagliaritano. Il concerto, con ingresso gratuito, è promosso con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, che ha sede proprio nella Villa Binaghi, costruita tra il 1920 e il 1930.

